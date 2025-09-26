المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

صدام مع فيزبريم.. مواعيد مباريات الأهلي في بطولة العالم للأندية لليد

محمد علام

كتب - محمد علام

05:06 م 25/09/2025 تعديل في 26/09/2025
كرة يد - الأهلي

صورة أرشيفية لفريق الأهلي لكرة اليد

يستعد الأهلي للمشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد التي ستنطلق فعالياتها غدًا الجمعة على نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويفتتح الأهلي مشواره في بطولة العالم للأندية لليد بمواجهة سيدني الإسترالي في الساعة الـ8.30 مساء غدا الجمعة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وستقام بطولة العالم للأندية لكرة اليد في الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل من العام الجاري.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في النسخة الماضية بعد التفوق على برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29.

ويقود الأهلي في الموسم الحالي الإسباني ديفيد ديفيز، بعد رحيل الدنماركي مادسن الذي قاد الفريق الأحمر لحصد السداسية لقيادة العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

مباريات الأهلي في بطولة العالم للأندية لليد

الأهلي وسيدني الإسترالي يوم الجمعه 26 سبتمبر الساعة 8.30م

الأهلي مع فيزبريم المجري.. الأحد الساعة 8:00 مساءً.

وتنقل مباريات البطولة عبر قناة أون سبورتس.

مجموعة الأهلي:

يتواجد الأهلي في المجموعة التي تضم كل من فيزبريم المجري وسيدني الإسترالي.

وكان فيزبريم المجري فاز أمس على دينامو بوخارست في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لليد.. طالع من هنا.

ويضم فيزبريم المجري في صفوفه كل من أحمد عادل وأحمد هشام دودو ويحيي الدرع وعلي زين.. ويقود الفريق مدرب منتخب مصر الإسباني خافيير باسكوال.

ويعد فيزبريم المجري هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة العالم لليد.

نظام البطولة

يتأهل إلى دور نصف النهائي متصدر كل مجموعة من المجموعات الثلاثة بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني.

حيث يلتقي أفضل متصدر بين أصحاب المراكز الأولى مع أفضل وصيف أو ثالث أفضل متصدر مجموعة، بحيث لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة أن يلتقيا مجددًا في نصف النهائي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي مونديال اليد كرة يد يد الأهلي فيزبريم المجري بطولة العالم لليد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg