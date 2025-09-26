يستعد الأهلي للمشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد التي ستنطلق فعالياتها غدًا الجمعة على نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويفتتح الأهلي مشواره في بطولة العالم للأندية لليد بمواجهة سيدني الإسترالي في الساعة الـ8.30 مساء غدا الجمعة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وستقام بطولة العالم للأندية لكرة اليد في الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل من العام الجاري.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في النسخة الماضية بعد التفوق على برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29.

ويقود الأهلي في الموسم الحالي الإسباني ديفيد ديفيز، بعد رحيل الدنماركي مادسن الذي قاد الفريق الأحمر لحصد السداسية لقيادة العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

مباريات الأهلي في بطولة العالم للأندية لليد

الأهلي وسيدني الإسترالي يوم الجمعه 26 سبتمبر الساعة 8.30م

الأهلي مع فيزبريم المجري.. الأحد الساعة 8:00 مساءً.

وتنقل مباريات البطولة عبر قناة أون سبورتس.

مجموعة الأهلي:

يتواجد الأهلي في المجموعة التي تضم كل من فيزبريم المجري وسيدني الإسترالي.

وكان فيزبريم المجري فاز أمس على دينامو بوخارست في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لليد.. طالع من هنا.

ويضم فيزبريم المجري في صفوفه كل من أحمد عادل وأحمد هشام دودو ويحيي الدرع وعلي زين.. ويقود الفريق مدرب منتخب مصر الإسباني خافيير باسكوال.

ويعد فيزبريم المجري هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة العالم لليد.

نظام البطولة

يتأهل إلى دور نصف النهائي متصدر كل مجموعة من المجموعات الثلاثة بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني.

حيث يلتقي أفضل متصدر بين أصحاب المراكز الأولى مع أفضل وصيف أو ثالث أفضل متصدر مجموعة، بحيث لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة أن يلتقيا مجددًا في نصف النهائي.