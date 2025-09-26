كرة يد.. مواعيد مباريات الزمالك في بطولة العالم للأندية

يستهل نادي الزمالك مشواره في بطولة العالم للأندية لكرة اليد (السوبر جلوب)، غدًا الجمعة، في البطولة التي تستضيفها مصر، بداية من 26 سبتمبر الجاري، وحتى 2 أكتوبر المقبل.

مواعيد مباريات الزمالك في السوبر جلوب

ويقص الزمالك مشواره في البطولة، بمواجهة توباتي البرازيلي، غدًا الجمعة، في صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية، بتمام الساعة 5:45 مساءً.

وتأتي ثاني مباريات الزمالك أمام العملاق الإسباني برشلونة، يوم الأحد المقبل، عند تمام الساعة 5:45 مساءً.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدري المجموعات الثلاثة، للدور نصف النهائي، بالإضافة للفريق صاحب أفضل مركز ثان.

الزمالك يتسلح بمدرب فرنسي وصفقات محلية قبل بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ويتسلح نادي الزمالك بمدربه الجديد الفرنسي فرانك موريس، الذي تولى قيادة الفريق الأبيض بداية من الموسم الجديد.

كما عزز الفريق الأبيض صفوفه بصفقات محلية، أبرزها لاعب الدائرة بيجاد مروان، بالإضافة للشقيقان عمر ومحمد عدلان.

ولم يتعاقد الزمالك مع أي لاعب أجنبي حتى الآن، لتعزيز صفوفه قبل انطلاق البطولة، التي تشهد أيضًا مشاركة غريمه التقليدي النادي الأهلي.