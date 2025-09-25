المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كرة يد.. الأهلي "الحصان الأسود" ومشاركة أحمد الأحمر.. أسباب تدفعك لمشاهدة السوبر جلوب

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:57 م 25/09/2025
مباراة الأهلي وبرشلونة في بطولة العالم لكرة اليد

مباراة الأهلي وبرشلونة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2024 - صورة أرشيفية

تنطلق النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم للأندية لكرة اليد (السوبر جلوب) يوم الجمعة، الموافق 26 سبتمبر الجاري، في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، بمشاركة 9 فرق من 6 قارات.

وتشهد البطولة مشاركة 8 فرق كانت حاضرة في النسخة الماضية، بينما يعتبر نادي الشارقة الإماراتي هو الضيف الجديد، الذي يمثل القارة الآسيوية بعدما شارك الخليج السعودي في النسخة الماضية.

الاتحاد الدولي لكرة اليد يشيد بالأهلي.. وبرشلونة يبحث عن الثأر من ماجديبورج

ووصف موقع الاتحاد الدولي لكرة اليد، النادي الأهلي بـ"الحصان الأسود"، خلف الثلاثي الأوروبي فيزبريم المجري حامل اللقب، ماجديبورج الألماني، برشلونة، وأشارت إلى نجاح الفريق الأحمر في انتزاع الميدالية البرونزية بالنسخة الماضية.

وفازت فرق أوروبية بـ 16 لقبًا من أصل 17 نسخة سابقة من البطولة، باستثناء مرة وحيدة في النسخة الثانية عام 2002، عندما حصد السد القطري اللقب متفوقًا على ماجديبورج.

ويبحث برشلونة عن الثأر من خسارته أمام ماجديبورج بنتيجة 21-22 في دوري أبطال أوروبا مؤخرًا، ويسعى للفوز بأول لقب له في بطولة العالم للأندية لكرة اليد بعد عام 2019، بينما يسعى نادي فيزبريم إلى حصد لقبين متتاليين في مصر.

بقيادة الدرع والأحمر.. نجوم منتظرة في بطولة العالم لكرة اليد للأندية

وتتجه الأنظار للبطولة العالمية التي ستقام في مصر، بسبب مشاركة نخبة من أفضل الفرق في العالم، بقيادة إميل نيلسن ولودوفيك فابريجاس وأليكس جوميز ثلاثي برشلونة، بينما لم تتأكد مشاركة ديكا ميم مع فريقه الكتالوني بسبب الإصابة، بينما يتواجد نجم مصري آخر هو سيف الدرع المحترف بصفوف البلوجرانا.

يضم نادي ماجديبورج الثنائي الأيسلندي عمر إنجي ماجنوسون وجيسلي ثورجير كريستيانسون في تشكيلته، بينما شكّل نادي فيزبرم تشكيلة رائعة، تضم نديم ريميلي أفضل لاعب في العام الماضي، بالإضافة إلى أربعة لاعبين مصريين في تشكيلة الفريق المجري، وهم علي زين، وأحمد عادل، وأحمد هشام دودو، ويحيى الدرع.

و يضم فريقا الأهلي والزمالك العديد من المواهب التي تنتظر الجماهير المصرية رؤيتها، بقيادة أسطورة منتخب مصر أحمد الأحمر نجم القلعة البيضاء.

رقم قياسي لسيدني.. وأحلام آسيوية وأمريكية في السوبر جلوب

وفي حين أن برشلونة هو الفريق الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة، وسيشارك للمرة الحادية عشرة، إلا أن العملاق الإسباني ليس الفريق الأكثر مشاركة، حيث لا يزال هذا الرقم القياسي محتفظًا به من قِبل سيدني الأسترالي، الذي سيشارك للمرة الثانية عشرة في 18 نسخة.

حقق سيدني أفضل نتائجه في عام 2015، عندما احتل المركز الرابع، واحتل المركز السابع في مشاركته السابقة في عام 2024.

وتشهد النسخة الجديدة من السوبر جلوب أول ظهور لفريق إماراتي في تاريخ بطولة العالم للأندية لكرة اليد، بمشاركة فريق الشارقة بطل آسيا، والذي يبحث عن تحقيق مفاجأة، ويتسلح بلاعبيه المحليين، بالإضافة للمحترف المصري الصاعد حمزة وليد.

وفي المقابل يبحث فريق كاليفورنيا إيجلز عن انتصاره الأول في بطولة العالم، فهو ثالث فريق من الولايات المتحدة الأمريكية يشارك في بطولة العالم للأندية للرجال لكرة اليد، بعدسان فرانسيسكو كال هيت ونيويورك سيتي تي إتش سي.

مباراة الزمالك القادمة
يد الزمالك يد الأهلي السوبر جلوب

التعليقات

