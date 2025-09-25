كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن قائمة نادي الزمالك، المشاركة في بطولة العالم للأندية (السوبر جلوب)، التي تستضيفها مصر في الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر.

وشهدت قائمة الزمالك، تواجد أحمد الأحمر قائد الفريق، بالإضافة لبعض الصفقات الجديدة على رأسها لاعب الدائرة بيجاد مروان.

كما شهدت القائمة ظهور الوافد الجديد عمر عدلان، وتصعيد الثنائي الشاب علي مدبولي ومحمد مؤمن صفا.

وغاب عن القائمة الثلاثي عمر الفولي، عمر بكار، والوافد الجديد محمد عدلان.

وضمت قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمود خليل "فلفل"، يوسف ناجي، عمرو عبد السلام

لاعب الدائرة: بيجاد مروان، علي مدبولي

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر، جمال صلاح، أحمد حسام

الجناح الأيمن: أكرم يسري، عبد الرحمن أشرف بودي

الظهير الأيسر: عمر عدلان، هشام صلاح، محمج عبد الغني

الجناح الأيسر: أحمد مؤمن صفا، محمد مؤمن صفا

صانع الألعاب: أحمد سامح، زياد حشاد، أحمد راضي

ويدخل الزمالك بطولة السوبر جلوب، بقيادة المدير الفني الجديد، الفرنسي فرانك موريس، باحثًا عن تحقيق نتائج جيدة وأداء يرضي جماهيره، في مواجهتي توباتي البرازيلي وبرشلونة الإسباني.