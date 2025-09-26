المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

موعد مباراة الزمالك ضد توباتي البرازيلي في سوبر جلوب والقناة الناقلة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:10 م 26/09/2025
فريق كرة اليد بنادي الزمالك

فريق الزمالك لكرة اليد

يستعد فريق الزمالك لكرة اليد، لافتتاح مبارياته في بطولة العالم للأندية، المقامة في مصر، بمواجهة نظيره فريق توباتي البرازيلي.

بطولة العالم للأندية لكرة اليد تقام في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل.

بمشاركة الأهلي والزمالك.. موعد حفل افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد والقناة الناقلة

موعد مباراة الزمالك لكرة اليد

مباراة الزمالك ضد توباتي البرازيلي، تنطلق في تمام الساعة 5:45 مساء اليوم الجمعة، في افتتاح مواجهات المجموعة الثالثة.

بقيادة الأحمر وبيجاد.. قائمة الزمالك لبطولة العالم للأندية لكرة اليد

وتذاع مباراة الزمالك ضد توباتي البرازيلي، عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد.

بينما يلعب الزمالك لكرة اليد في مباراته المقبلة ضد برشلونة الإسباني، يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يتأهل متصدر المجموعات الثلاثة إلى الدور نصف النهائي، ويلحق بهم صاحب أفضل مركز ثان.

ويتواجد النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية، إلى جانب فريق فيزبريم المجري، وفريق سيدني الأسترالي.

مباراة الزمالك القادمة
كرة اليد يد الزمالك السوبر جلوب

