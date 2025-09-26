يستعد فريق الأهلي لكرة اليد، لافتتاح مبارياته في بطولة العالم للأندية، المقامة في مصر، بمواجهة نظيره فريق سيدني الأسترالي.

بطولة العالم للأندية لكرة اليد تقام في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل.

مباراة الأهلي ضد سيدني الأسترالي، تنطلق في تمام الساعة 5:45 مساء اليوم الجمعة، في افتتاح مواجهات المجموعة الثالثة.

وتذاع مباراة الأهلي ضد سيدني الأسترالي، عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد.

فيما يخوض الأهلي مباراته المقبلة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد، سوبر جلوب 2025، ضد نظيره فيزبريم المجري، بعد غد الأحد.

ويتواجد نادي الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، إلى جانب فريق برشلونة الإسباني، وفريق توباتي البرازيلي.

