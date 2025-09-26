المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

موعد مباراة الأهلي ضد سيدني في سوبر جلوب 2025 والقناة الناقلة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:37 م 26/09/2025
الأهلي بطل السوبر الأفريقي لكرة اليد

فريق الأهلي لكرة اليد

يستعد فريق الأهلي لكرة اليد، لافتتاح مبارياته في بطولة العالم للأندية، المقامة في مصر، بمواجهة نظيره فريق سيدني الأسترالي.

بطولة العالم للأندية لكرة اليد تقام في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل.

بمشاركة الأهلي والزمالك.. موعد حفل افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد والقناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي لكرة اليد

مباراة الأهلي ضد سيدني الأسترالي، تنطلق في تمام الساعة 5:45 مساء اليوم الجمعة، في افتتاح مواجهات المجموعة الثالثة.

تدعيم قديم واّخر جديد.. قائمة الأهلي في بطولة العالم للأندية لليد

وتذاع مباراة الأهلي ضد سيدني الأسترالي، عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد.

فيما يخوض الأهلي مباراته المقبلة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد، سوبر جلوب 2025، ضد نظيره فيزبريم المجري، بعد غد الأحد.

ويتواجد نادي الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، إلى جانب فريق برشلونة الإسباني، وفريق توباتي البرازيلي.

صدام مع فيزبريم.. مواعيد مباريات الأهلي في بطولة العالم للأندية لليد

الأهلي الزمالك كأس العالم للأندية لكرة اليد الأهلي لكرة اليد سوبر جلوب مباريات الزمالك مباريات الاهلي مونديال اليوم مباريات الأهلي والزمالك في كرة اليد

