كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

ينافس على البرونزية.. الأهلي يخسر من برشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لليد

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:54 م 30/09/2025
كرة يد - الأهلي

فريق يد الأهلي - صورة أرشيفية

تلقى النادي الأهلي هزيمة مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 26-21 أمام فريق برشلونة في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة العالم لكرة اليد.

وتأخر الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 14-8، قبل أن ينهي المباراة متأخرا بنتيجة 21-26.

وكان الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي كأفضل فريق ثاني في دور المجموعات بعد فوزه الكبير على سيدني الإسترالي بنتيجة 41-14 في الجولة الأولى، ومن ثم خسر من فيزبريم المجري بنتيجة 31-22 في الجولة الثانية.

وحملت مباراة الأهلي وبرشلونة طابع مصري خالص بمواجهة الأهلي لنجم منتخب مصر ونادي برشلونة سيف الدرع.

وسبق وحسم فريق فيزبريم المجري تأهله إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد، بعدما حقق الفوز على ماجديبورج الألماني بنتيجة 23-20 في الدور نصف النهائي.

ليضرب فريق برشلونة موعدا مع فريق فيزبريم في المباراة النهائية التي ستقام يوم الخميس المقبل.

بينما يلعب الأهلي مع ماجديبورج الألماني للمنافسة على الميدالية البرونزية في البطولة، في لقاء يقام يوم الخميس المقبل أيضًا.

فشل تكرار الإنجاز

الأهلي كان يسعى خلال مباراة برشلونة لحسم التأهل إلى المباراة النهائية، لتكرار إنجاز ما حدث في نسخة 2007 عندما أنهى البطولة في المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية، وكان وقتها أفضل إنجاز لفريق مصري في تاريخ المسابقة.

أما في نسخة 2015 أنهى النادي الأهلي البطولة في المركز الخامس، أما في 2022، ودع المسابقة في المركز الرابع، ومن ثم عاد للمركز الخامس في نسخة 2023، قبل أن يتواجد في المركز الثالث بالنسخة الماضية ويحصد الميدالية البرونزية.

قائمة الأهلي

وتضم قائمة الأهلى المشاركة فى البطولة كلًّا من:‏ «عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم- عبد العزيز إيهاب - أحمد عوض- نبيل شريف - توماس جيبالا - محمد مجدى - محمد هشام- سيف هانى - إبراهيم المصرى- معاذ عزب - ياسر سيف - محسن رمضان - ستانيسلاف كاسباريك - عمر خالد - عمر سامى - محمد عماد».

مباراة برشلونة القادمة
الأهلي برشلونة كرة اليد بطولة العالم لليد

