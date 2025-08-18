المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ميلان يبدأ مشواره في كأس إيطاليا بانتصار على باري

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:38 ص 18/08/2025
لياو - ميلان

ميلان

تأهل ميلان إلى الدور الثاني من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه باري (درجة ثانية) بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الدور الأول.

وافتتح رافائيل لياو التسجيل مبكرًا للروسونيري في الدقيقة 14، قبل أن يضيف كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني عند الدقيقة 48، ليمنح فريقه بطاقة العبور في أول ظهور رسمي تحت قيادة مدربه الجديد ماسيمليانو أليجري.

وكان ميلان قد وصل إلى نهائي النسخة الماضية من البطولة، لكنه خسر اللقب أمام بولونيا بهدف نظيف.

وفي مواجهات أخرى، لحق بارما بميلان إلى الدور الثاني بعدما تفوق على ضيفه بيسكارا (درجة ثانية) بثنائية نظيفة أحرزها ماتيو بلجرينو في الدقيقتين 47 و65. كما تأهل بيزا، الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، عقب تغلبه على تشيزينا بركلات الترجيح 2-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

أما فروسينوني، فقد خطف بطاقة التأهل بفوزه على مونزا بهدف قاتل سجله جورجي كفيمادزه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

