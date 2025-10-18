كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الأربعاء، عن إصابة أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق الاتفاق السعودي، وغيابه عن فريقه في الفترة القادمة.

وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية، إلى أن نادي الاتفاق، يفقد خدمات كوكا خلال مباراة الهلال القادمة، والتي ستقام ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي تقام على ملعب إيجو.

وأوضحت الصحيفة وفقا لمصادرها، أن كوكا، سيغيب عن مباراة الاتفاق أمام الهلال، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة في التدريبات الجماعية للفريق.

وشهدت التدريبات الجماعية لنادي الاتفاق، عودة لاعب الفريق زياد الغامدي بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة.

وشارك كوكا مع الاتفاق حتى الآن في 3 مباريات فقط بواقع 231 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد في مباراة الباطن ضمن مباريات الدور الأول لكأس السعودية.

وانتقل كوكا إلى نادي الاتفاق في الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق لوهافر الفرنسي.