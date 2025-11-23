يستمر صراع الأرقام، بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي وغريمه التقليدي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي.

وازدادت المقارنات مع اقتراب بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

ويقترب الثنائي الأسطوري، ميسي ورونالدو، من المشاركة في كأس العالم المقبلة، لتكون أفضل ختام للمسيرة الدولية بالنسبة للغريمين التقليديين.

وكان رونالدو قد أكد اعتزامه المشاركة في كأس العالم 2026، رفقة البرتغال، والتي تحتاج الفوز بأي نتيجة في الجولة القادمة من تصفيات أوروبا، لضمان التأهل.

من جانبه، قال ميسي إنه لا يريد أن يكون "عبئًا على زملائه"، مشيرًا إلى أن قراره النهائي سيتوقف على حالته البدنية في ذلك الوقت، لكنه على الأرجح سيكون ضمن قائمة "راقصي التانجو".

ماذا قدم رونالدو وميسي في عمر الـ38؟

عندما بلغ كريستيانو رونالدو عامه الـ38، كان قد سجل 57 هدفًا في مختلف المسابقات، برفقة النادي والمنتخب البرتغالي.

بينما ليونيل ميسي، الذي أتم عامه الـ38، بحلول الـ24 من يونيو الماضي، فقد سجل حتى الآن 26 هدفًا في هذا العمر، مع ناديه ومنتخب الأرجنتين.

ويحتاج ميسي من أجل معادلة رقم رونالدو التهديفي إلى إحراز 31 هدفًا إضافيًا، فيما سيحتاج لتسجيل 32 لتجاوز غريمه التقليدي.

ميسي يقود الأرجنتين للفوز على أنجولا وديًا

حقق منتخب الأرجنتين، فوزًا هامًا على نظيره الأنجولي، بهدفين نظيفين، في مباراة ودية جمعتهما، مساء الجمعة، على ملعب "11 نوفمبر" في العاصمة الأنجولية لواندا.

تقدم المنتخب الأرجنتين بهدف واحد، سجَّله المهاجم لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 44، بعد تمريرة حاسمة من ليونيل ميسي.

وأضاف ميسي الهدف الثاني لصالح راقصي التانجو، في الدقيقة 82، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بواسطة قدمه اليسرى.