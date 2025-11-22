يوفنتوس يحدد شرطه الوحيد للتعاقد مع نجم النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن مساعي نادي يوفنتوس الإيطالي، للتعاقد مع لاعب وسط يتمتع بالخبرة والقدرة على تحريك اللعب، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويراقب نادي السيدة العجوز، اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان إنتر ميلان السابق، ولاعب النصر السعودي الحالي، لمحاولة ضمه في الشتاء المقبل.

وانضم بروزوفيتش إلى النصر في صيف 2023، قادمًا من إنتر ميلان، ويمتد عقده الحالي حتى صيف العام المقبل 2026.

ويتقاضى بروزوفيتش راتبًا كبيرًا مع النصر، بحوالي 25 مليون يورو في الموسم، ويقضي اللاعب موسمه الأخير في العقد الحالي.

شرط يوفنتوس لضم بروزوفيتش

بحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن نادي النصر يحاول تمديد عقد اللاعب الكرواتي المخضرم، لكن لا يمكن استبعاد إمكانية الوداع في نهاية الموسم.

ويخطط البيانكونيري لتعزيز خط وسطه بلاعبين ذوي خبرة وكفاءة، ولكن في الوقت الحالي، على الأقل في ظل سوق الانتقالات الشتوية، لا يُعتبر مارسيلو بروزوفيتش أولوية.

ويشعر يوفنتوس بصعوبة في التفاوض مع بروزوفيتش، نظرًا للراتب الضخم الذي يتقاضاه حاليًا، والذي يحتاج إلى تخفيضه بشكل كبير، قبل بدء المفاوضات.

وخاض بروزوفيتش مع النصر 97 مباراة رسمية، مسجلاً ثمانية أهداف وصانعًا 20 آخرين، خلال عامين ونصف، ولم يتوج بأي لقب رسمي مع الفريق.