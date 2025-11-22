المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كازاخستان

كازاخستان

- -
16:00
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

- -
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

- -
18:00
السنغال

السنغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يوفنتوس يحدد شرطه الوحيد للتعاقد مع نجم النصر السعودي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:15 ص 15/11/2025
النصر

النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن مساعي نادي يوفنتوس الإيطالي، للتعاقد مع لاعب وسط يتمتع بالخبرة والقدرة على تحريك اللعب، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويراقب نادي السيدة العجوز، اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان إنتر ميلان السابق، ولاعب النصر السعودي الحالي، لمحاولة ضمه في الشتاء المقبل.

وانضم بروزوفيتش إلى النصر في صيف 2023، قادمًا من إنتر ميلان، ويمتد عقده الحالي حتى صيف العام المقبل 2026.

ويتقاضى بروزوفيتش راتبًا كبيرًا مع النصر، بحوالي 25 مليون يورو في الموسم، ويقضي اللاعب موسمه الأخير في العقد الحالي.

شرط يوفنتوس لضم بروزوفيتش

بحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن نادي النصر يحاول تمديد عقد اللاعب الكرواتي المخضرم، لكن لا يمكن استبعاد إمكانية الوداع في نهاية الموسم.

ويخطط البيانكونيري لتعزيز خط وسطه بلاعبين ذوي خبرة وكفاءة، ولكن في الوقت الحالي، على الأقل في ظل سوق الانتقالات الشتوية، لا يُعتبر مارسيلو بروزوفيتش أولوية.

ويشعر يوفنتوس بصعوبة في التفاوض مع بروزوفيتش، نظرًا للراتب الضخم الذي يتقاضاه حاليًا، والذي يحتاج إلى تخفيضه بشكل كبير، قبل بدء المفاوضات.

وخاض بروزوفيتش مع النصر 97 مباراة رسمية، مسجلاً ثمانية أهداف وصانعًا 20 آخرين، خلال عامين ونصف، ولم يتوج بأي لقب رسمي مع الفريق.

مباراة النصر القادمة
الدوري السعودي يوفنتوس النصر السعودي مارسيلو بروزوفيتش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg