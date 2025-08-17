أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة إسبانيول، والمقرر إقامتها في العاشرة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويدخل الفريقان اللقاء بعد استعدادات متباينة، حيث تعادل إسبانيول في آخر مبارياته الودية 2-2 أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بينما فاز أتلتيكو مدريد على نفس الفريق بنتيجة 2-0، في ختام تحضيراته للموسم الجديد.

وعلى صعيد الأرقام، سبق لسيميوني مواجهة إسبانيول في 23 مباراة، حقق خلالها 12 انتصارًا مقابل سبعة تعادلات وأربع هزائم. أما مدرب إسبانيول مانولو جونزاليس فقد التقى سيميوني في مناسبتين فقط انتهتا بالتعادل.

وجاء تشكيل أتلتيكو على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: روجيري - لي نورماند - جوني - هانكو

خط الوسط: ماركوس يورينتي - كونور جالاجير- تياجو ألمادا - أليكس

خط الهجوم: جوليانو - ألفاريز