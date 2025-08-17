المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ألفاريز يقود هجوم أتلتيكو مدريد ضد إسبانيول بالدوري الإسباني

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:09 م 17/08/2025
أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد

أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة إسبانيول، والمقرر إقامتها في العاشرة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويدخل الفريقان اللقاء بعد استعدادات متباينة، حيث تعادل إسبانيول في آخر مبارياته الودية 2-2 أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بينما فاز أتلتيكو مدريد على نفس الفريق بنتيجة 2-0، في ختام تحضيراته للموسم الجديد.

وعلى صعيد الأرقام، سبق لسيميوني مواجهة إسبانيول في 23 مباراة، حقق خلالها 12 انتصارًا مقابل سبعة تعادلات وأربع هزائم. أما مدرب إسبانيول مانولو جونزاليس فقد التقى سيميوني في مناسبتين فقط انتهتا بالتعادل.

وجاء تشكيل أتلتيكو على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: روجيري - لي نورماند - جوني - هانكو

خط الوسط: ماركوس يورينتي - كونور جالاجير-  تياجو ألمادا - أليكس

خط الهجوم: جوليانو - ألفاريز

أتلتيكو مدريد

