برشلونة مهدد بخوض أول أربع جولات من الليجا خارج أرضه

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:32 م 22/08/2025
ملعب كامب نو

برشلونة يدرس نقل مباراة فالنسيا إلى ميستايا

تزداد أزمة ملعب برشلونة تعقيدًا مع اقتراب الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، إذ يواجه النادي الكتالوني صعوبة في العودة إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو" المجدد منتصف سبتمبر المقبل، ما يفتح الباب أمام احتمالية طلبه من رابطة الليجا إقامة مباراته ضد فالنسيا على ملعب "ميستايا".

برشلونة يدرس نقل مباراة فالنسيا

وبحسب صحيفة "إل ديسمارك"، يفكر برشلونة في خوض لقاء الذهاب أمام فالنسيا يوم 13 أو 14 سبتمبر على ملعب الأخير، على أن تقام مباراة الإياب في كامب نو بعد اكتمال أعمال التجديد، وهو ما يعني أن الفريق سيلعب أول أربع جولات من موسم 2025-2026 خارج أرضه.

"ثغرات تأمينية" تهدد عودة برشلونة إلى كامب نو

من جانبه، أوضح نائب عمدة برشلونة ألبرت باتل أن الفريق سيظل على الأرجح في ملعب مونتجويك الأولمبي عدة أشهر إضافية، خاصة أن النادي لم يحصل بعد على شهادة البناء النهائية اللازمة لاستخراج تصريح الإشغال الأولي، الذي يسمح بعودة الجماهير إلى مدرجات كامب نو.

يويفا يضغط على برشلونة

وزاد الموقف تعقيدًا بعد زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس إلى برشلونة لتقييم مدى جاهزية الملعب لاستضافة مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يشترط الاتحاد إقامة جميع مواجهات دور المجموعات على ملعب واحد.

كيف يخطط برشلونة لتلبية طلبات فليك؟

ولهذا السبب، طلب النادي الكتالوني بدء الموسم بخوض مبارياته خارج أرضه من أجل كسب أسبوعين إضافيين قبل الموعد المحدد لانطلاق البطولة الأوروبية بين 16 و18 سبتمبر.

برشلونة
برشلونة
أخبار إحصائيات
برشلونة فالنسيا دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني كامب نو يويفا الليجا مونتجويك ميستايا

