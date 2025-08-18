هل يجب أن يبدأ فرانكو ماستانتونو المباراة من الدقيقة الأولى؟.. هذا هو السؤال المطروح، ماستانتونو هو صفقة الـ63 مليون يورو، الشاب الواعد القادم من الضفة الأخرى والذي أتم عامه الثامن عشر للتو، ربما يكون اللاعب الذي أشعل أكبر قدر من الحماس بين جماهير ريال مدريد، وذلك لأنه التعاقد الوحيد في خط الهجوم، أما البقية ديات هويسن، ألفارو كاريراس، وترينت ألكسندر أرنولد، فجميعهم لتعزيز الدفاع.

ويستعد ريال مدريد لبداية مشواره في الدوري الإسباني، مساء الثلاثاء، أمام أوساسونا في الجولة الأولى من الليجا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

النادي ألمح عند إعلان التعاقد مع لاعب ريفر بليت السابق رسميًا، إلى أنه جاء "لينال دقائق لعب"، الفكرة هي عرض موهبته، وفي هذه المرحلة يفكر تشابي ألونسو في عدة احتمالات لإيجاد أفضل صيغة تناسب الأرجنتيني دون الإخلال بتوازن الفريق، كما يضع في اعتباره أنه عندما يكون بيلينجهام موجودًا، فمع الإنجليزي هناك أيضًا اثنان آخران فينيسيوس ومبابي، يجب أن يشاركا في الهجوم مهما كان.

وفي استطلاع أجرته صحيفة "AS" الإسباني، لم يكن القراء متفقين تمامًا: من بين 10,500 مشارك، رأى 55% أن "نعم، مدريد يحتاجه الآن"، بينما اعتقد 45% أنه "ما زال بحاجة إلى كسب مكانه".

وأسفل هذه السطور يظهر رسم يوضح الخيارات المختلفة (الأنظمة الخمسة) التي يستخدمها تشابي ألونسو، ومن بينها جميعًا النظام الذي يناسب ماستانتونو أكثر هو 4-3-3، بهذه الطريقة سيلعب مدريد بنفس الأسلوب الذي اعتمده الموسم الماضي، مع بيلينجهام في الوسط الأيسر وماستانتونو بديلًا لرودريجو، وبذلك سيفتقد الفريق إلى التوازن.

لتشجيعه على اللعب بالقرب من الجهة اليمنى، كما كان يفعل في ريفر بليت، هناك خيار آخر: 4-2-3-1، في هذا النظام سيكون هناك ثنائي ارتكاز قوي (فالفيردي وتشواميني)، بينما يتمركز بيلينجهام بشكل أكبر في العمق خلف المهاجمين، سيكون نظامًا يعتمد على نفس اللاعبين الذين يستخدمهم تشابي عادة في 4-4-2 التقليدية.

هناك خيار رابع وهو 4-3-1-2، والذي يبقي بيلينجهام في الوسط ويضع ماستانتونو كصانع ألعاب كلاسيكي خلف ثنائي الهجوم، لكن ذلك سيبعد الأرجنتيني عن الجناح، أما الخيار الخامس فهو التشكيلة التي تضم ثلاثة قلوب دفاع، وفيها يجد ماستانتونو صعوبة كبيرة جدًا في إيجاد مكان أساسي.

الصراع مع جولر

الواقع هو أن ماستانتونو يتنافس على مكان أساسي مع أردا جولر في معظم الحالات إذا كان تشابي ألونسو يملك جميع لاعبيه متاحين، لأن هناك العديد منهم يُعتبرون أساسيين لا جدال في مشاركتهم أو لاعبين دائمين.

من خط الوسط فما فوق، هناك تشواميني (اللاعب المحوري بالنسبة للمدرب)، فالفيردي، بيلينجهام، مبابي، وفينيسيوس، هذه الصورة لا تترك سوى مكان واحد إضافي، ولكن الخبر الجيد بالنسبة للتركي والأرجنتيني هو أن مدريد يخوض موسمًا قد يصل إلى 63 مباراة محتملة (كان 72 الموسم الماضي) إذا وصل الفريق إلى النهائيات في كل البطولات.

تمكّن ماستانتونو أخيرًا من المشاركة في أول حصة تدريبية له مع بقية زملائه أمس، وهي الأولى له منذ وصوله إلى مدريد قبل أكثر من أسبوع، فقد كان يتدرب بشكل منفرد، وإن كان تحت إشراف المعدّين البدنيين في مدريد، ولن يكون أمامه سوى أربعة أيام فقط للتأقلم مع المجموعة قبل افتتاحية مدريد في الدوري يوم الثلاثاء أمام أوساسونا، ومن المؤكد أنه سيكون ضمن قائمة الفريق، لكن ليس من المؤكد تمامًا أنه سيبدأ أساسيًا.

الجين الأرجنتيني

لا شك أن ماستانتونو يُعد صفقة استثنائية لريال مدريد، ليس فقط بسبب سعره البالغ 63 مليون يورو، ولكن أيضًا لأنه رغم صغر سنه، لاعب متمرس بين نخبة كرة القدم: 64 مباراة و10 أهداف في آخر عامين مع ريفر بليت، وهو لا يزال قاصرًا، كانت كافية ليحجز مكانًا في قائمة ليونيل سكالوني مع الأرجنتين إلى جانب ليونيل ميسي في 6 يونيو ضد تشيلي ضمن تصفيات كأس العالم.

ريال مدريد ظلّ بلا لاعب أرجنتيني في الفريق الأول منذ 11 عامًا، منذ رحيل دي ماريا عام 2014، وكان هيجوايين قد رحل قبلها بعام، مع ماستانتونو يعود "الجين الأرجنتيني" الذي تركه دي ستيفانو، وقد قال اللاعب في حفل تقديمه: "سأموت من أجل هذا القميص"، أما الآن، فيبحث تشابي ألونسو عن المكان المناسب له.

