رودريجو بديلاً وتواجد 3 صفقات.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في الليجا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:53 م 19/08/2025
ريال مدريد يهزم دورتموند

ريال مدريد

أعلن الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة أوساسونا، في الدوري الإسباني.

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره أوساسونا، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من الليجا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

رودريجو بديلاً

قرر تشابي ألونسو، إبقاء البرازيلي رودريجو على مقاعد البدلاء، مثلما فعل في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتحوم الشكوك حول مستقبل رودريجو مع ريال مدريد، حيث هناك إمكانية للسماح برحيله عن النادي الملكي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

تشابي ألونسو يعود إلى سانتياجو برنابيو بعد 4125 يوما

3 صفقات جديدة

يظهر الثلاثي ترينت ألكسندر أرنولد وديان هويسين وألفارو كاريراس الثلاثي الجديد في تشكيل ريال مدريد لمواجهة أوساسونا، لأول مرة في بطولة الدوري الإسباني.

وسبق وظهر أرنولد وهويسين مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية، بينما لم يخض كاريراس مع النادي الملكي أي مباراة رسمية واكتفى بالظهور في مباراة ودية أمام تيرول النمساوي قبل بداية الموسم.

تشابي ألونسو: نريد تحقيق بداية جيدة في الليجا

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إيدير ميليتاو، ديان هويسين، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، براهيم دياز.

مقاعد البدلاء

ويجلس على مقاعد بدلاء النادي الملكي: لونين، سيرجيو ميستري، داني كارفاخال، ديفيد ألابا، رودريجو، جونزالو جارسيا، راؤول أسينسيو، داني سيبايوس، فران جارسيا، فرانكو ماستانتونو، تياجو بياتريش.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد أوساسونا الدوري الإسباني الليجا

