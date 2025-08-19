المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ألونسو يدخل تاريخ ريال مدريد.. معدل أعمار تشكيله يضعه خلف مورينيو وبيليجريني

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

09:26 م 19/08/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

دخل الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد، تاريخ النادي الملكي بعدما قام بتسمية التشكيل الأول له مع الفريق في بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد نظيره أوساسونا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

تشكيل ريال مدريد

أعلن الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة أوساسونا، في الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد الأساسي لمباراة أوساسونا كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إيدير ميليتاو، ديان هويسين، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، براهيم دياز.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في الليجا

خلف مورينيو وبيليجريني

أشرك تشابي ألونسو ثالث أصغر تشكيلة أساسية لمدرب في ريال مدريد في أول ظهور له في الدوري الإسباني منذ موسم 2005/2006 على الأقل بمعدل أعمار (25 عامًا و213 يومًا).

ويأتي تشابي ألونسو خلف البرتغالي جوزيه مورينيو في عام 2010 (25 عامًا و181 يومًا) ومانويل بيليجريني في عام 2009 (25 عامًا و201 يومًا).

تشابي ألونسو يعود إلى سانتياجو برنابيو بعد 4125 يوما

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد أوساسونا الدوري الإسباني مورينيو الليجا بيليجريني تشابي ألونسو

