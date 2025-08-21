المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

تقارير: دي يونج يوافق على خفض راتبه مع برشلونة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:18 م 21/08/2025
فرينكي دي يونج لاعب برشلونة

فرينكي دي يونج

وافق فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة الإسباني على تخفيض كبير في راتبه، لتمديد عقده مع النادي الكتالوني، وفقا لتقارير إعلامية.

وبحسب ما ذكره برنامج "إل تشيرينجيتو" التليفزيوني الإسباني، فإن دي يونج أبلغ برشلونة بموافقته على تجديد عقده لمدة عامين.

صباحك أوروبي.. رحيل جديد عن تشيلسي

وأشار التقرير إلى أن دي يونج سيحصل على 9 ملايين يورو سنويا في عقده الجديد مع برشلونة، وهو أقل من نصف راتبه السنوي الحالي (19 مليون يورو).

جدير بالذكر أن عقد دي يونج ينتهي في صيف 2026، أي بنهاية الموسم الحالي.

ولا يزال برشلونة مدينا للاعبه الهولندي بمبالغ كبيرة من الرواتب المؤجلة من فترة توقف النشاط بسبب جائحة كورونا، ويجب سدادها خلال مدة عقده.

7 بطاقات أخيرة.. من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟

وكان دي يونج قد قام بتغيير وكيله مؤخرا، وهي خطوة أسهمت في توصله لاتفاق مع برشلونة على التجديد.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ28 عاما انضم إلى البارسا في صيف 2019 قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وشارك دي يونج في 260 مباراة بقميص برشلونة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 23.

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

