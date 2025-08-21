تقارير: دي يونج يوافق على خفض راتبه مع برشلونة

وافق فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة الإسباني على تخفيض كبير في راتبه، لتمديد عقده مع النادي الكتالوني، وفقا لتقارير إعلامية.

وبحسب ما ذكره برنامج "إل تشيرينجيتو" التليفزيوني الإسباني، فإن دي يونج أبلغ برشلونة بموافقته على تجديد عقده لمدة عامين.

وأشار التقرير إلى أن دي يونج سيحصل على 9 ملايين يورو سنويا في عقده الجديد مع برشلونة، وهو أقل من نصف راتبه السنوي الحالي (19 مليون يورو).

جدير بالذكر أن عقد دي يونج ينتهي في صيف 2026، أي بنهاية الموسم الحالي.

ولا يزال برشلونة مدينا للاعبه الهولندي بمبالغ كبيرة من الرواتب المؤجلة من فترة توقف النشاط بسبب جائحة كورونا، ويجب سدادها خلال مدة عقده.

وكان دي يونج قد قام بتغيير وكيله مؤخرا، وهي خطوة أسهمت في توصله لاتفاق مع برشلونة على التجديد.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ28 عاما انضم إلى البارسا في صيف 2019 قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وشارك دي يونج في 260 مباراة بقميص برشلونة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 23.

