كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

صراع داخل برشلونة.. إريك جارسيا يضع كوندي في ورطة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:41 م 21/08/2025
كوندي - برشلونة

برشلونة

يبدو أن الفرنسي كول كوندي سيواجه منافسة حقيقة وشرسة لشغل مركز الظهير الأيمن في نادي برشلونة خاصة في ظل وجود إريك جارسيا.

وجدد برشلونة عقد لاعبه كوندي حتى 2030.

صراع كوندي وجارسيا

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جارسيا أثبت جدارته منذ أن تقرر بقاءه في برشلونة وأصبح خيارًا رئيسيًا في هذا المركز.

وظل كوندي حتى وقت قريب لاعبًا لا يُمس في مركز الظهير الأيمن، وفتحت إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الموسم الماضي الباب أمام جارسيا الذي استغل الفرصة وتألق.

وخلال 7 مباريات فقط كظهير أيمن، سجل جارسيا هدفين وقدم تمريرة حاسمة في دوري الأبطال وأخرى في الليجا.

هذه الأرقام أقنعت هانز فليك، لدرجة منحه الدور الأساسي في مباراة كأس جامبر ثم في افتتاح الدوري أمام ريال مايوركا.

أرقام كوندي مع برشلونة

وأصبح كوندي مطالب ببذل أقصى جهد حتى يستطيع التفوق على منافسه إريك جارسيا.

وخاض اللاعب الفرنسي 141 مباراة بقميص الفريق الكتالوني، سجل خلالها 7 أهداف وقدّم 18 تمريرة حاسمة.

وحقق كوندي 5 ألقاب مع نادي برشلونة، لقبان في الدوري الإسباني، ومثلهما في كأس السوبر الإسباني، ولقب واحد في كأس ملك إسبانيا.

برشلونة الدوري الإسباني كوندي إريك جارسيا

