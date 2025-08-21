صراع داخل برشلونة.. إريك جارسيا يضع كوندي في ورطة

يبدو أن الفرنسي كول كوندي سيواجه منافسة حقيقة وشرسة لشغل مركز الظهير الأيمن في نادي برشلونة خاصة في ظل وجود إريك جارسيا.

وجدد برشلونة عقد لاعبه كوندي حتى 2030.

صراع كوندي وجارسيا

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جارسيا أثبت جدارته منذ أن تقرر بقاءه في برشلونة وأصبح خيارًا رئيسيًا في هذا المركز.

وظل كوندي حتى وقت قريب لاعبًا لا يُمس في مركز الظهير الأيمن، وفتحت إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الموسم الماضي الباب أمام جارسيا الذي استغل الفرصة وتألق.

وخلال 7 مباريات فقط كظهير أيمن، سجل جارسيا هدفين وقدم تمريرة حاسمة في دوري الأبطال وأخرى في الليجا.

هذه الأرقام أقنعت هانز فليك، لدرجة منحه الدور الأساسي في مباراة كأس جامبر ثم في افتتاح الدوري أمام ريال مايوركا.

أرقام كوندي مع برشلونة

وأصبح كوندي مطالب ببذل أقصى جهد حتى يستطيع التفوق على منافسه إريك جارسيا.

وخاض اللاعب الفرنسي 141 مباراة بقميص الفريق الكتالوني، سجل خلالها 7 أهداف وقدّم 18 تمريرة حاسمة.

وحقق كوندي 5 ألقاب مع نادي برشلونة، لقبان في الدوري الإسباني، ومثلهما في كأس السوبر الإسباني، ولقب واحد في كأس ملك إسبانيا.

