يحل نادي برشلونة ضيفًا على ليفانتي اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، ويصل فريق هانسي فليك إلى فالنسيا بعد النتائج الإيجابية التي قدمها سواء في فترة الإعداد أو في مباراته الرسمية الأولى.

وتغلّب برشلونة على مايوركا 3-0، وستكون هذه المباراة الثانية من بين ثلاث مواجهات متتالية خارج ملعبهم في بداية الدوري، في مواجهة فريق صاعد حديثًا إلى الدرجة الأولى عائد بكل حماس ونشاط.

محطة لا تُنسى

يُعد ملعب سيوداد دي فالنسيا محطة لا تُنسى في ذاكرة جماهير برشلونة، ففي 25 نوفمبر 2012، حدثت لحظة تاريخية، إذ شارك لأول مرة في مباراة رسمية 11 لاعبًا من أبناء أكاديمية برشلونة على أرض الملعب.

كان المدرب آنذاك تيتو فيلانوفا، قد دفع بعشرة لاعبين من أكاديمية النادي، لكن في الدقيقة 15 أجبرت إصابة داني ألفيس على دخول مارتين مونتويا، لتكتمل الصورة التاريخية التي انتشرت حول العالم وأبرزت الجهد الكبير الذي تقوم به لا ماسيا في تطوير المواهب.

تكوّن فريق برشلونة "اللاماسيا" من اللاعبين التاليين: فالديز، مونتويا، بيكيه، بويول، جوردي ألبا، بوسكيتس، تشافي، إنييستا، فابريجاس، ميسي، وبييدرو.

فليك ولا ماسيا

سيكون هانسي فليك اليوم السبت على ملعب سيوداد دي فالنسيا للمرة الأولى، بعد أن كان الفريق المحلي في الموسم الماضي في الدرجة الثانية، ويتولى المدرب المسؤولية في برشلونة للسنة الثانية على التوالي، وعلى الرغم من أصوله الألمانية، فقد أظهر المدير الفني خلال الموسمين احترامه وثقته بفلسفة النادي المتعلقة بالنظام الشبابي.

فليك فهم احتياجات النادي المالية فيما يخص الصفقات، وراهن بشكل كبير على اللاعبين المحليين من أكاديمية لا ماسيا، وحافظ على نفس الرؤية الرفيعة التي اتبعها تشافي في الموسم الماضي مع لاعبين مثل لامين يامال، فيرمين لوبيز وباو كوبارسي.

بالإضافة إلى ذلك، دمج كل من كاسادو، بيرنال، جيرارد مارتين، هيكتور فورت وسيرجي دومينجيز في ديناميكية الفريق الأول، وقد أظهرت فترة الإعداد لهذا الموسم أنه ما زال يؤمن بمواهب النادي الشابة، مع الاعتماد حتى اليوم على درو فرنانديز، جوفري تورينتس، جيلي فرنانديز وتوني فرنانديز.

حاليًا، ومع اقتراب رحيل إيناكي بينا عن النادي، أصبح من الصعب جدًا تخيل تشكيلة أساسية تتكون بالكامل من لاعبي لا ماسيا في مباراة رسمية، فعلى الرغم من كثرة اللاعبين المولودين وتربيتهم داخل النادي، إلا أن مركزي حارس المرمى والمهاجم الصريح يشغلهما لاعبون قادمون من أندية أخرى.

في الموسم الماضي، وخلال زيارة فياريال في الجولة ما قبل الأخيرة، ألمح هانسي فليك إلى إمكانية الدفع بتشكيلة أساسية أخرى تتكون بالكامل من لاعبي لا ماسيا، إلا أن التاريخ لم يتكرر، إذ بدأ المباراة تير شتيجن، رافينيا، وليفاندوفسكي.

الألقاب التي تحققت في سيوداد دي فالنسيا

بعيدًا عن تشكيلة اللاعبين الأحد عشر من لا ماسيا، يعيد ملعب سيوداد دي فالنسيا ذكريات رياضية ممتعة لجماهير برشلونة.

فقد تُوّج البلوجرانا بلقب الدوري مرتين على أرض ليفانتي، كانت المرة الأولى في 2005، لتكون أول بطولة لفرانك ريكارد، والمرة الثانية في 2010، لتكون البطولة الثالثة على التوالي لبيب جوارديولا، وفي كلتا المناسبتين، انتهت المباراة بنتيجة 1-1.

