المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عودة إلى ملعب ليفانتي.. عندما لعب برشلونة بتشكيل من نجوم لا ماسيا فقط

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:04 م 23/08/2025
برشلونة

فريق برشلونة أمام ليفانتي في 2012

يحل نادي برشلونة ضيفًا على ليفانتي اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، ويصل فريق هانسي فليك إلى فالنسيا بعد النتائج الإيجابية التي قدمها سواء في فترة الإعداد أو في مباراته الرسمية الأولى.

وتغلّب برشلونة على مايوركا 3-0، وستكون هذه المباراة الثانية من بين ثلاث مواجهات متتالية خارج ملعبهم في بداية الدوري، في مواجهة فريق صاعد حديثًا إلى الدرجة الأولى عائد بكل حماس ونشاط.

محطة لا تُنسى

يُعد ملعب سيوداد دي فالنسيا محطة لا تُنسى في ذاكرة جماهير برشلونة، ففي 25 نوفمبر 2012، حدثت لحظة تاريخية، إذ شارك لأول مرة في مباراة رسمية 11 لاعبًا من أبناء أكاديمية برشلونة على أرض الملعب.

كان المدرب آنذاك تيتو فيلانوفا، قد دفع بعشرة لاعبين من أكاديمية النادي، لكن في الدقيقة 15 أجبرت إصابة داني ألفيس على دخول مارتين مونتويا، لتكتمل الصورة التاريخية التي انتشرت حول العالم وأبرزت الجهد الكبير الذي تقوم به لا ماسيا في تطوير المواهب.

ليفاندوفسكي يصنع التاريخ مع برشلونة

تكوّن فريق برشلونة "اللاماسيا" من اللاعبين التاليين: فالديز، مونتويا، بيكيه، بويول، جوردي ألبا، بوسكيتس، تشافي، إنييستا، فابريجاس، ميسي، وبييدرو.

In 2012, Barça made history by playing with eleven youth players.

فليك ولا ماسيا

سيكون هانسي فليك اليوم السبت على ملعب سيوداد دي فالنسيا للمرة الأولى، بعد أن كان الفريق المحلي في الموسم الماضي في الدرجة الثانية، ويتولى المدرب المسؤولية في برشلونة للسنة الثانية على التوالي، وعلى الرغم من أصوله الألمانية، فقد أظهر المدير الفني خلال الموسمين احترامه وثقته بفلسفة النادي المتعلقة بالنظام الشبابي.

فليك فهم احتياجات النادي المالية فيما يخص الصفقات، وراهن بشكل كبير على اللاعبين المحليين من أكاديمية لا ماسيا، وحافظ على نفس الرؤية الرفيعة التي اتبعها تشافي في الموسم الماضي مع لاعبين مثل لامين يامال، فيرمين لوبيز وباو كوبارسي.

بالإضافة إلى ذلك، دمج كل من كاسادو، بيرنال، جيرارد مارتين، هيكتور فورت وسيرجي دومينجيز في ديناميكية الفريق الأول، وقد أظهرت فترة الإعداد لهذا الموسم أنه ما زال يؤمن بمواهب النادي الشابة، مع الاعتماد حتى اليوم على درو فرنانديز، جوفري تورينتس، جيلي فرنانديز وتوني فرنانديز.

حاليًا، ومع اقتراب رحيل إيناكي بينا عن النادي، أصبح من الصعب جدًا تخيل تشكيلة أساسية تتكون بالكامل من لاعبي لا ماسيا في مباراة رسمية، فعلى الرغم من كثرة اللاعبين المولودين وتربيتهم داخل النادي، إلا أن مركزي حارس المرمى والمهاجم الصريح يشغلهما لاعبون قادمون من أندية أخرى.

دي يونج يوافق على خفض راتبه مع برشلونة

في الموسم الماضي، وخلال زيارة فياريال في الجولة ما قبل الأخيرة، ألمح هانسي فليك إلى إمكانية الدفع بتشكيلة أساسية أخرى تتكون بالكامل من لاعبي لا ماسيا، إلا أن التاريخ لم يتكرر، إذ بدأ المباراة تير شتيجن، رافينيا، وليفاندوفسكي.

Hansi Flick will face Levante for the first time

الألقاب التي تحققت في سيوداد دي فالنسيا

بعيدًا عن تشكيلة اللاعبين الأحد عشر من لا ماسيا، يعيد ملعب سيوداد دي فالنسيا ذكريات رياضية ممتعة لجماهير برشلونة.

"ثغرات تأمينية" تهدد عودة برشلونة إلى كامب نو

فقد تُوّج البلوجرانا بلقب الدوري مرتين على أرض ليفانتي، كانت المرة الأولى في 2005، لتكون أول بطولة لفرانك ريكارد، والمرة الثانية في 2010، لتكون البطولة الثالثة على التوالي لبيب جوارديولا، وفي كلتا المناسبتين، انتهت المباراة بنتيجة 1-1.

جدول مباريات اليوم

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني ليفانتي الليجا لا ماسيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg