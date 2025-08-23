سادت حالة من التمرد في الدوري الإسباني، بعد قرار رابطة الدوري الإسباني بإقامة مباراة فياريال أمام برشلونة، في الولايات المتحدة الأمريكية، في سابقة هي الأولى من نوعها، تزامنًا مع منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء الأخضر بإقامة مواجهات محلية خارج الإطار الجغرافي المحدد لكل مسابقة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن العديد من الأندية والمدربين عبروا عن استيائهم، من إقامة مباراة فياريال أمام برشلونة في مدينة ميامي الأمريكية، وهو ما أدى إلى تدخل المجلس الأعلى للرياضة لدراسة الوضع.

عودة إلى ملعب ليفانتي.. عندما لعب برشلونة بتشكيل من نجوم لا ماسيا فقط

مغامرة للمرة الرابعة

وصل مشروع خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، إلى خطته التي كان يسعى لتنفيذها طوال الفترة الماضية، والمتمثلة في إقامة مباراة من الدوري الإسباني خارج الحدود، من أجل توسيع قاعدة الجماهير وجني أرباح كبيرة نتيجة لذلك المشروع المرتقب.

وأجرى تيباس عدة محاولات في وقت سابق، من أجل إقامة عدة مباريات خارج إسبانيا، إلا إنه اصطدم حينها بقوانين فيفا التي تمنع القيام بمثل هذا الإجراء، لكن الأمور أصبحت أكثر سلاسة في الوقت الراهن.

طالع جدول مباريات اليوم السبت.

محاولات رابطة الدوري الإسباني (لم تنجح)

- جيرونا × برشلونة موسم 2018/19.

- فياريال × أتلتيكو مدريد موسم 2019/20.

- برشلونة × أتلتيكو مدريد موسم 2024/25.

المحاولة الثالثة.. الاتحاد الإسباني يوافق على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي

معارضة كبيرة لمشروع رابطة الدوري الإسباني

عبر العديد من اللاعبين في الدوري الإسباني، عن معارضتهم لإقامة المباراة بين فياريال وبرشلونة خارج إسبانيا، نظرًا لعدم توضيح رابطة الدوري الأسس والمعايير التي تم الاستناد عليها لإقامة تلك المواجهة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالبت نقابة اللاعبين الإسبان، رابطة الدوري الإسباني، إلا أن الطلب وجد معارضة حيث رفضت "لا ليجا" التعليق على الأمر وأصرت على مبدأ السرية، وهو ما دفع اللاعبين للتعبير عن استيائهم في بيان واضح.

قال اللاعبون في بيان جماعي: "نظرًا لغياب الحوار والمعلومات، فإن بدء إجراءات مشروع تدفع به الرابطة، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الاتحاد الإسباني دون أي اطلاع مسبق، يُعد قلة احترام للاعبين، خاصة عندما يتطلب الأمر تغييرات رياضية وتنقلات خارج حدود الوطن في إطار منافسات الدوري المحلي، نحن متحدون.. نريد الاحترام والشفافية".

طالع أخبار الدوري الإسباني.

دعم ومعارضة

رحب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، ونظيره في فياريال فرناندو رويج، بالفكرة، إذ أدلى الثنائي بتصريحات كان مفادها دعمهم لمشروع رابطة الدوري الإسباني.

وتحدث خوان لابورتا، لشبكة CNN في أغسطس: "نحن نلتزم بتوجهات الرابطة ونرحب بأي خطوة تسهم في تسويق البطولة. برشلونة مستعد لدعم الخطة."

وقال أيد فرناندو رويج، رئيس فياريال: "الخطة طُرحت منذ أربع أو خمس سنوات، كنا سنواجه أتلتيكو لكن لم يتم الأمر، إقامة مباراة في الولايات المتحدة فرصة كبيرة، خصوصًا بعد استضافة كأس العالم هناك وكذلك كأس العالم للأندية".

وأضاف: "إذا تحققت، فسيكون فياريال أول نادٍ إسباني يلعب مباراة رسمية خارج البلاد أمام برشلونة في 20 ديسمبر… وسيكون حدثًا تاريخيًا".

وقاد نادي ريال مدريد المعارضة، إذ أرسل خطابًا رسميًا إلى فيفا ويويفا، طلب فيه منع إقامة المباراة، معتبرًا أن الخطوة تخالف مبدأ المعاملة بالمثل الذي يقوم عليه نظام الدوري ذهابًا وإيابًا (مباراة على ملعبك وأخرى على ملعب الخصم)، موضحًا أن الأمر يخل بتوازن المنافسة ويمنح أفضلية رياضية غير مشروعة لبعض الأندية.

وتابع النادي الملكي: "تكافؤ المنافسة يتطلب إقامة جميع المباريات بنفس الشروط. أي تعديل أحادي الجانب لهذا النظام يُهدد نزاهة النتائج ويفتح الباب لاستثناءات تمس جوهر المسابقة".