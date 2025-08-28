المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"خطة ميامي".. آس: الاتحاد الأوروبي يحسم مصير مباراة برشلونة وفياريال 11 سبتمبر

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

02:51 م 28/08/2025
برشلونة ضد فياريال

برشلونة ضد فياريال

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لحسم مصير إقامة مباراة برشلونة وفياريال، خارج إسبانيا، في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت صحيفة آس أنه في 11 سبتمبر المقبل، ستقرر اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعها في تيرانا بألبانيا، مصير خطة إقامة مباراة فياريال وبرشلونة خارج إسبانيا، حيث لا تزال جميع الآراء مطروحة.

وكان الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري (الليجا) قد قررت إقامة لقاء برشلونة وفياريال خارج إسبانيا، في مدينة ميامي، على أرضية ملعب هارد روك، يوم 20 ديسمبر.

الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق بسبب "خطة ميامي"

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) سوف يدرس القضية، وسيعرضها للمناقشة داخل لجنته.

رئيس خيتافي يهاجم رابطة الدوري الإسباني بسبب مقترح فياريال وبرشلونة

وأشارت إلى أنه بصفته المسؤول عن كرة القدم الأوروبية، يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن استراتيجية توسيع الدوري قد تنتهك المبادئ الأساسية لمنافسات البطولات المحلية.

"استياء القادة" ورفض ريال مدريد.. مقترح مباراة برشلونة وفياريال يثير الجدل

وشعر "يويفا" برفض كبير لهذه المبادرة، عقب اجتماعه مع جمعية مشجعي كرة القدم الأوروبية، وهي الرابطة التي تمثل المشجعين الأوروبيين، والتي أبلغته بوجود معارضة واضحة من الجماهير لمقترح إقامة المباريات المحلية في الدوري خارج أوروبا.

وأضافت أنه فيما يتعلق بمباراة فياريال وبرشلونة، تلقى اليويفا رسائل تفيد بأن هناك أندية داخل الدوري الإسباني نفسها، وعلى رأسها ريال مدريد، تعارض إقامة اللقاء، حيث أشار النادي الملكي إلى ذلك صراحة في بيانه الرسمي بعد الإعلان عن المباراة.

وسط معارضة من ريال مدريد.. "خطة ميامي" مهددة بالفشل رغم تأييد برشلونة

كما أن الاتحاد لم يغفل شكاوى قادة الفرق، الذين عبروا عن استيائهم عبر نقابة اللاعبين الإسبانية، عن وجود نقص في المعلومات بشأن هذا الملف.

ويختلف الموقف بالنسبة للمقترح الآخر بشأن إقامة مباراة ميلان وكومو ضمن الدوري الإيطالي في فبراير القادم بمدينة بيرث الأسترالية، حيث يحظى هذا الاقتراح بدعم كامل من جميع الأندية الإيطالية دون استثناء.

ويضاف إلى ذلك أن ملعب سان سيرو سيكون غير متاح في ذلك الأسبوع، نظراً لاستضافته حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأتمت أن الكرة الآن في ملعب ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي، الذي يستعد لاتخاذ قرار تاريخي سيقوم برفعه للفيفا صاحب القرار النهائي، حيث لن يقتصر على الموافقة أو الرفض، بل يشمل تنظيم أمر لم يكن موجودًا حتى الآن، وهو متى تُلعب المباريات خارج الأراضي الوطنية؟ وما هي تلك المباريات وعددها، مسافة إقامتها، وتأثيرها على البطولة.

مباراة برشلونة القادمة
الدوري الإسباني برشلونة وفياريال الاتحاد الأوروبي

