من الندرة إلى الوفرة في غمضة عين.. هذا هو حال ريال مدريد في مركز الظهير الأيسر، بعد أن كان يعاني لتغطية هذا المركز بالاعتماد على لاعبين خارج مراكزهم مثل إدواردو كامافينجا وديفيد ألابا، يجد نفسه الآن أمام معضلة من نوع مختلف: ثلاثة أظهرة يسرى من الطراز الرفيع يتنافسون على مقعد واحد في التشكيل الأساسي، ألفارو كاريراس، فيرلاند ميندي وفران جارسيا.. صراع ساخن يلوح في الأفق وصعوبة كبرى أمام الجهاز الفني في إدارة هذه المنافسة.

ولم تصل أي عروض لميندي ولا هو يريد الرحيل، وفران جارسيا ليس للبيع، لذا فالأمر شبه محسوم، وفي هذه الحالة الثلاثة مصدر قلق، وفقاً لما كشفت عنه صحيفة "آس" الإسبانية.

وعلى الرغم من أن جميع الأطراف تشترك في نفس الأساس: الأساسي هو كاريراس ثاني أغلى مدافع في تاريخ النادي (بعد ديان هويسين وبالتساوي مع إيدير ميليتاو).

الرجل الذي كلف خزائن ريال مدريد 50 مليون يورو، لا تقوم بمثل هذا الإنفاق الكبير إلا إذا كان الهدف التعاقد مع لاعب أساسي دائم، ومبارياته الأولى تعزز مكانته.

ميندي يعلن التحدي

على الرغم من غيابه إلا أنه يعد بتقديم منافسة قوية، عقليته تتمثل في العودة من الإصابة وإثبات من خلال الأداء أن هذا المركز له، وحتى الآن ما زال في فترة التعافي: فقد أُصيب في نهائي الكأس يوم 26 أبريل، ومرّ 126 يومًا حتى اليوم، حيث كانت إصابة خطيرة للغاية: تمزق في وتر العضلة المستقيمة الفخذية القريبة في عضلة الفخذ اليمنى، وخضع لجراحة واحتاج لفترة غياب تتراوح بين 10 إلى 12 أسبوعًا. لكن مرّ 18 أسبوعًا وما زال لم يتدرب مع المجموعة، ولا حتى في جزء بسيط من التمارين.

الفكرة هي أن يعود بعد فترة التوقف في سبتمبر، وبحد أقصى في الأسبوع الثالث من ذلك الشهر، ومن المفترض أن يتم إدراجه في قائمة الفريق إما أمام ريال سوسيداد أو إسبانيول، لكن ليس كلاعب أساسي، ولكن لا أحد في ريال مدريد يجزم بأن ذلك سيحدث، جميع الأطراف تؤكد أن الأولوية هي ضمان عدم المخاطرة بانتكاسة جديدة، وإذا كان ذلك يعني غيابه لأسبوع إضافي أو حتى أسبوعين.

ثلاثة رجال ومصير واحد

هنا ستبدأ المعركة المشتعلة، كاريراس، ميندي، وفران جارسيا وواحد فقط يمكنه اللعب، حتى لو تمسك تشابي ألونسو بمبدأه في المداورة المستمرة، سيظل هناك لاعب واحد فقط يبدأ في الليالي المهمة، وتلك هي التي تحسب حقًا، انتزاع مكان كاريراس هو التحدي الذي يرفعه فيرلاند ميندي ويؤمن به، وفي المنتصف يأتي فران جارسيا الذي تألق في كأس العالم للأندية وأزال بعض الشكوك التي كانت تحوم حول وضعه.

لا حركة في السوق

الثلاثة سيبقون ما لم يحدث مفاجأة كبرى، لأن ميندي ليس مطروحًا في السوق ولا يملك أي عروض ولديه عقد ممتد حتى عام 2027 (أمر لم يعلن عنه النادي حتى اليوم، بشكل غير مبرر)، ريال مدريد منفتح على بيعه ولكن لا أحد يطرق الباب، ولا توجد أي مؤشرات لحدوث ذلك.

قبل عامين، صدرت بعض الإغراءات من السعودية لكنها لم تتحقق، ومنذ ذلك الحين لا شيء على الإطلاق.

يوجد 3 لاعبين في مركز الظهير الأيسر ضمن القائمة، أمر يتم تقبّله خلف الأبواب المغلقة في ريال مدريد، وعلى تشابي ألونسو أن يجعلهم يتعايشون ويمنحهم دقائق لعب ترضي الجميع، ولكنه أمر لا مفر منه.. ثلاثة أظهره هو أمر مقلق.

