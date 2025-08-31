المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
هانسي فليك: مباراة رايو فاييكانو ستكون صعبة.. وفيرمين لوبيز سيبقى

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:28 م 30/08/2025
هانز فليك مدرب برشلونة

هانسي فليك

أكد الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، على صعوبة مباراة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني.

ويلتقي برشلونة مع نظيره رايو فاييكانو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

تصريحات فليك

وقال فليك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "قدم رايو فاييكانو أداءً رائعًا، يتميزون بقوة هجومية ودفاعية عالية، لذا ستكون مباراة صعبة، نعلم أن أرضية الملعب ليست جيدة وملعب صغير، سيكونون خصمًا قويًا".

وأضاف: "كل مباراة تختلف عن الأخرى، وبالطبع الحماس مرتفع للغاية، علينا أن نلعب بثقة ولدينا لاعبون يجيدون اللعب واحدًا لواحد، علينا الاستحواذ على الكرة، واستغلال المساحات أيضًا".

برشلونة يعلن إصابة جافي قبل مواجهة رايو فاييكانو

وتابع: "فيرمين لوبيز؟ إنه هنا حاليًا معنا، تحدثتُ معه وأعتقد أنه سيبقى، سأكون سعيدًا جدًا عند إغلاق سوق الانتقالات".

وأكمل مدرب برشلونة: "أخبرت فيرمين لوبيز برأيي، لكنني أحتفظ به لنفسي، هناك من يعرف أكثر مما أعرف أنا، إنها مسألة عمل، لكنني أركز على فريقي، لقد أثبت لنا مرارًا وتكرارًا مدى أهميته لنا، يمكنه مساعدتنا كثيرًا".

وأتم فليك تصريحاته: "بالنسبة لفريق مثل برشلونة وغيره من الأندية، الهدف هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، إنها البطولة الأهم، وهذا الفصل الجديد من دوري الأبطال ممتع للغاية، شاهدتُ القرعة وهناك مباريات مهمة وكلها مختلفة، لكننا سعداء بالمشاركة فيها، في الموسم الماضي لعبنا نصف نهائي رائع، لكن هذا الموسم سنبذل قصارى جهدنا".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني الليجا فيرمين لوبيز هانسي فليك رايو فاييكانو

