حقق ريال مدريد فوزًا بشق الأنفس أمام ريال مايوركا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة ريال مدريد أمام مايوركا، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

افتتح فيدات موريكي التهديف لريال مايوركا في الدقيقة 16، بعد كرة عرضية من بابلو توري قابلها برأسية قوية في المرمى.

وأدرك أردا جولر هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 37، حيث أرسل ماستانتونو كرة عرضية مررها هويسن برأسه ليصوب جولر كرة قوية في الشباك.

وجاء هدف التقدم لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 39، بعد انطلاقة أنهاها بتصويبة في المرمى من على حدود منطقة الجزاء.

وألغى الحكم هدفًا لريال مدريد في الدقيقة 7، بداعي التسلل سجله كيليان مبابي.

وقبل نهاية الشوط الأول، ألغى الحكم هدف ثاني أيضًا لكيليان مبابي بداعي التسلل.

الفوز الثالث على التوالي

وحقق ريال مدريد الانتصار الثالث على التوالي في الدوري الإسباني.

ويظل ريال مايوركا، دون فوز في الدوري الإسباني حتى الآن، حيث تلقى الهزيمة الثانية على التوالي.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، فيما توقف رصيد ريال مايوركا عند نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر.

جدول ترتيب الدوري الإسباني