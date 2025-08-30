أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بتعادل برشلونة مع نظيره رايو فاييكانو، بهدف لكلا منهما.

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.. وبيلباو يطارده

وتراجع برشلونة للمركز الرابع في جدول ترتيب الليجا، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، في المقابل حصد رايو فاييكانو نقطته الرابعة في المسابقة.

وفي المقابل اعتلى ريال مدريد صدارة جدول الترتيب، بعد انتصاره على ريال مايوركا بنتيجة 2-1، ليحصد العلامة الكاملة في أول 3 جولات من المسابقة.

وارتقى فريق أتلتيك بيلباو للوصافة، بعدما رفع رصيده لـ 9 نقاط أيضًا، عقب انتصاره الثمين على حساب ريال بيتيس، بهدفين مقابل هدف.

تعثر فياريال واستمرار سقوط أتلتيكو مدريد

وفي المقابل فرط فياريال في فرصة معادلة مدريد وبيلباو، بعدما استقبل هدف تعادل قاتل من نظيره سيلتا فيجو، ليكتفي بحصد نقطته الثالثة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا.

وواصل نادي أتلتيكو مدريد بدايته المتعثرة في الدوري، بعدما سقط في فخ التعادل أمام ديبورتيفو ألافيس، ليرفع رصيده إلى نقطتين فقط بعد 3 أسابيع، ويأتي في المركز السابع عشر.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا