المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

برشلونة يعمل على التجديد لإيريك جارسيا وفرينكي دي يونج

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:38 م 03/09/2025
دي يونج وجارسيا

دي يونج وجارسيا

بعد إغلاق سوق الانتقالات، يركز برشلونة الآن على تأمين مستقبل اثنين من نجومه، وهما إيريك جارسيا وفرينكي دي يونج، وفقا لتقارير إعلامية.

جارسيا ودي يونج يعدان من العناصر الأساسية تحت قيادة هانسي فليك وأصبحا أكثر أهمية في الفريق، وينتهي عقد اللاعبَين في يونيو 2026، ويسعى برشلونة لتجنب رحيلهما مجانا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة برشلونة وصلت لمرحلة متقدمة في ملف تجديد الثنائي جارسيا ودي يونج، مع تفاؤل جميع الأطراف بالتوصل إلى اتفاق سريع.

نجوم متاحون للتوقيع معهم مجانًا (صور)

إيريك جارسيا (24 عاما) شارك أساسيا في المباريات الـ3 الأولى بالدوري الإسباني هذا الموسم، حيث لعب كظهير أيمن في أول مباراتين، ثم كقلب دفاع أمام رايو فاييكانو.

كما أن المرونة التكتيكية للمدافع الإسباني، التي يستفيد منها المدرب هانز فليك أيضا في خط الوسط، تجعله قطعة محورية في التشكيلة.

أما دي يونج، الذي غاب فقط عن مواجهة ليفانتي في الجولة الثانية بسبب استقباله مولودا جديدا، فلا يزال عنصرا أساسيا لا غنى عنه في وسط الملعب إلى جانب بيدري.

النجم الهولندي البالغ 28 عاما انضم إلى برشلونة في 2019، وهو أحد قادة الفريق حاليا.

ويعتبر النادي أن التجديد للثنائي خطوة استراتيجي ضمن مشروعه طويل الأمد، والذي بدأ مؤخرا بالتجديد لعدة لاعبين مثل لامين يامال، ورافينيا، وجول كوندي.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

جدول مباريات اليوم 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فرينكي دي يونج إيريك جارسيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg