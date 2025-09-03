برشلونة يعمل على التجديد لإيريك جارسيا وفرينكي دي يونج

بعد إغلاق سوق الانتقالات، يركز برشلونة الآن على تأمين مستقبل اثنين من نجومه، وهما إيريك جارسيا وفرينكي دي يونج، وفقا لتقارير إعلامية.

جارسيا ودي يونج يعدان من العناصر الأساسية تحت قيادة هانسي فليك وأصبحا أكثر أهمية في الفريق، وينتهي عقد اللاعبَين في يونيو 2026، ويسعى برشلونة لتجنب رحيلهما مجانا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة برشلونة وصلت لمرحلة متقدمة في ملف تجديد الثنائي جارسيا ودي يونج، مع تفاؤل جميع الأطراف بالتوصل إلى اتفاق سريع.

نجوم متاحون للتوقيع معهم مجانًا (صور)

إيريك جارسيا (24 عاما) شارك أساسيا في المباريات الـ3 الأولى بالدوري الإسباني هذا الموسم، حيث لعب كظهير أيمن في أول مباراتين، ثم كقلب دفاع أمام رايو فاييكانو.

كما أن المرونة التكتيكية للمدافع الإسباني، التي يستفيد منها المدرب هانز فليك أيضا في خط الوسط، تجعله قطعة محورية في التشكيلة.

أما دي يونج، الذي غاب فقط عن مواجهة ليفانتي في الجولة الثانية بسبب استقباله مولودا جديدا، فلا يزال عنصرا أساسيا لا غنى عنه في وسط الملعب إلى جانب بيدري.

النجم الهولندي البالغ 28 عاما انضم إلى برشلونة في 2019، وهو أحد قادة الفريق حاليا.

ويعتبر النادي أن التجديد للثنائي خطوة استراتيجي ضمن مشروعه طويل الأمد، والذي بدأ مؤخرا بالتجديد لعدة لاعبين مثل لامين يامال، ورافينيا، وجول كوندي.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

جدول مباريات اليوم