الصفقة في طريقها للفشل.. أتلتيك بلباو يعلن تطورات أزمة تسجيل إيمريك لابورت

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:23 م 03/09/2025
إيمريك لابورت

إيمريك لابورت

أصدر أتلتيك بلباو الإسباني بيانًا رسميًا بشأن فشل تسجيل مدافعه الجديد، إيمريك لابورت، بعد تأخر وصول أوراق انتقاله من النصر السعودي مع إغلاق نظام إدارة الانتقالات (TMS).

وقال بلباو في بيان رسمي: "يود نادي أتلتيك أن يُعلم أعضائه وجماهيره بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد رفض طلب الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالحصول على شهادة الانتقال الدولية (ITC) من الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل إتمام صفقة انضمام إيمريك لابورت إلى نادي أتلتيك".

وفيما يلي تسلسل الأحداث:

- في 1 سبتمبر، وخلال فترة تسجيل اللاعبين المسموح بها وفقًا للوائح، توصل كل من إيمريك لابورت، ونادي النصر السعودي، وأتلتيك بلباو إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب إلى النادي الإسباني، شريطة استيفاء بعض الشروط.

- قام نادي أتلتيك بلباو بتحميل طلب الانتقال على منصة "نظام مطابقة الانتقالات" (TMS) التابعة للفيفا في 1 سبتمبر، إلا أنه لم يتمكن من استكماله بشكل كامل في ذلك اليوم بسبب ظروف وعوامل خارج إرادة النادي.

- في 2 سبتمبر، طلب الاتحاد الإسباني من فيفا منح استثناء لعملية التحقق من أجل الحصول على شهادة الانتقال الدولية من الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى يتمكن نادي أتلتيك من تسجيل اللاعب.

- في 3 سبتمبر، أبلغ الاتحاد الإسباني نادي أتلتيك عبر البريد الإلكتروني بأن فيفا قد رفض الطلب وفرصة الحصول على شهادة الانتقال الدولية.

ويواصل نادي أتلتيك بلباو العمل من أجل التوصل إلى حل إيجابي لجميع الأطراف الثلاثة (نادي النصر، اللاعب، ونادي أتلتيك)، ويقوم باستكشاف جميع الخيارات المتاحة ضمن الإطار القانوني القائم.

ويؤكد نادي أتلتيك أنه في حال لم تتم صفقة انتقال إيمريك لابورت إلى صفوف الفريق في نهاية المطاف، فإن الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف ستكون باطلة ولاغية، دون أي تبعات مالية على النادي، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الأطراف الثلاثة.

النصر السعودي أتلتيك بلباو إيمريك لابورت

