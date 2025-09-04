المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: برشلونة يكثف اتصالاته لتجديد عقد دي يونج

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:25 م 04/09/2025
فرينكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة

دي يونج

يكثف نادي برشلونة، مفاوضاته مع فرينكي دي يونج لاعب وسط الفريق؛ من أجل تجديد عقده مع النادي.

وينتهي عقد دي يونج مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري يونيو 2026.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة يحاول إغلاق ملف تجديد عقد دي يونج.

سبب تأخير تجديد عقد دي يونج

وكشفت الصحيفة، عن سبب تأخير تجديد عقد دي يونج، وهو تغيير وكيل اللاعب بعدما انفصل عن وكيله السابق دورسون.

ويتواصل برشلونة مع وكيل دي يونج الجديد، لحسم تجديد عقده، ويشعر النادي بالاطمئنان حول التوصل إلى اتفاق على تجديد عقد الهولندي.

ماركا: برشلونة ينتظر رد دي يونج بشأن تجديد عقده

وكان برشلونة قد قدّم عرضًا لـ دي يونج بعد نهاية الموسم الماضي، لكن تغيير وكيل اللاعب جعل الأمور تتأخر.

وطلب برشلونة من دي يونج تخفيض راتبه الذي يحصل عليه في الوقت الحالي، في حال إذا أراد تجديد عقده مع النادي.

ويتقاضى فرينكي دي يونج رفقة برشلونة راتبًا يبلغ 19 مليون يورو في الموسم، وبعد العرض المقدم من جانب البلوجرانا من المقرر أن يحصل الهولندي على قيمة مقاربة لما يتلقاه.

وكان دي يونج قد ألمح إلى تجديد عقده مع نادي برشلونة في الفترة المقبلة.

وشارك دي يونج في 46 مباراة رفقة برشلونة في الموسم المنقضي، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما.

 

