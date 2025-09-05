رسميا.. برشلونة يفسخ عقد أوريول روميو

أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل اللاعب أوريول روميو عن صفوفه، بعد فسخ العقد بينهما بالتراضي.

وقال برشلونة في بيان رسمي اليوم الجمعة: "اتفاق بشأن فسخ العقد الذي يربط بين نادي برشلونة واللاعب أوريول روميو".

وأتم النادي الكتالوني بيانه المقتضب بقوله: "شكرا أوريول وبالتوفيق في بقية مشوارك".

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن هانز فليك، مدرب برشلونة، أخرج روميو من حساباته، ليفتح الباب أمام رحيل لاعب الوسط قبل عام من نهاية عقده (صيف 2026).

وبجانب الشائعات التي أثيرت في الأسابيع الأخيرة حول عودته إلى جيرونا، وانتقاله المحتمل إلى جالاتا سراي، ارتبط اسم روميو أيضا في الأيام الأخيرة بأندية ريال بيتيس وإشبيلية وريال أوفييدو في الليجا.

يُضاف إلى ذلك احتمالية انقال صاحب الـ33 عاما إلى أحد أندية الدوري الأمريكي.

وبرحيل روميو، يأمل برشلونة في توفير مساحة بجدول رواتبه، لكي يتمكن من تسجيل اللاعبين العالقين في الوقت الحالي، على رأسهم فويتشيك تشيزني.

وكان روميو قد انضم إلى برشلونة في صيف 2023 قادما من جيرونا، وعاد له في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وخلال فترة إعارته إلى جيرونا الموسم الماضي، شارك لاعب الوسط الإسباني في 31 مباراة.

