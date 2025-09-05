المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميا.. برشلونة يفسخ عقد أوريول روميو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

08:28 م 05/09/2025
روميو

أوريول روميو

أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل اللاعب أوريول روميو عن صفوفه، بعد فسخ العقد بينهما بالتراضي.

وقال برشلونة في بيان رسمي اليوم الجمعة: "اتفاق بشأن فسخ العقد الذي يربط بين نادي برشلونة واللاعب أوريول روميو".

وأتم النادي الكتالوني بيانه المقتضب بقوله: "شكرا أوريول وبالتوفيق في بقية مشوارك".

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن هانز فليك، مدرب برشلونة، أخرج روميو من حساباته، ليفتح الباب أمام رحيل لاعب الوسط قبل عام من نهاية عقده (صيف 2026).

وبجانب الشائعات التي أثيرت في الأسابيع الأخيرة حول عودته إلى جيرونا، وانتقاله المحتمل إلى جالاتا سراي، ارتبط اسم روميو أيضا في الأيام الأخيرة بأندية ريال بيتيس وإشبيلية وريال أوفييدو في الليجا.

يُضاف إلى ذلك احتمالية انقال صاحب الـ33 عاما إلى أحد أندية الدوري الأمريكي.

وبرحيل روميو، يأمل برشلونة في توفير مساحة بجدول رواتبه، لكي يتمكن من تسجيل اللاعبين العالقين في الوقت الحالي، على رأسهم فويتشيك تشيزني.

وكان روميو قد انضم إلى برشلونة في صيف 2023 قادما من جيرونا، وعاد له في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وخلال فترة إعارته إلى جيرونا الموسم الماضي، شارك لاعب الوسط الإسباني في 31 مباراة.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني أوريول روميو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg