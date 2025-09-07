دخل ريال مدريد فترة التوقف بأقصى سرعة، ثلاث مباريات وثلاثة انتصارات، تقدم قوي في ظل البداية الضعيفة لفريق تشابي ألونسو في الدوري الإسباني، حيث لم تتجاوز فترة الإعداد 15 يومًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية وضعت الفريق الملكي في موقف محفوف بالمخاطر خلال المراحل الأولى من البطولة المحلية.

بعد تجاوز هذه اللحظة الصعبة، ينظر ريال مدريد الآن إلى المستقبل بتفاؤل وتحدٍ كبير في ذهنه: تحقيق سلسلة انتصارات قوية، هدف طالما استعصى على الفريق الملكي منذ فترة طويلة، إذا اعتبرنا أن السلسلة الكبيرة تبدأ من 10 انتصارات متتالية، فإن ريال مدريد لم يصل إلى هذا الرقم في جميع المسابقات منذ 12 ديسمبر 2021، لقد مر ما يقارب أربع سنوات.

الخلاف على مواعيد المباريات يعود قبل ديربي مدريد

سلسلة ضرورية

منذ موسم 21-22، وهو الموسم الأول لأنشيلوتي بعد عودته لتدريب ريال مدريد، حينها فاز الفريق بسبع مباريات متتالية في الدوري الإسباني وثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، بعد ذلك حقق تسع انتصارات متتالية في موسم 22-23 وسبع في موسم 23-24، لكن سلسلة من "عشرة انتصارات متتالية" لم تتحقق بعد.

في الموسم الماضي لم يتجاوز الفريق خمس انتصارات متتالية في جميع البطولات، أما على مستوى كل بطولة على حدة، فقد حقق ريال مدريد الموسم الماضي أربعة انتصارات متتالية كحد أقصى في الدوري الإسباني، وستة في دوري الأبطال، وأربعة في كأس الملك.

فينيسيوس يستعيد مكانته في ريال مدريد

بفضل انطلاقتهم القوية هذا الموسم، يبدو ريال مدريد في موقع مثالي لبناء سلسلة انتصارات قوية، حيث سيعود فريق تشابي ألونسو إلى المنافسات بعد فترة التوقف الدولي وهو يمتلك ثلاث انتصارات متتالية، والهدف هو تمديد هذه السلسلة إلى أبعد من ذلك.

وبعيدًا عن الإحصائيات، فإن تحقيق سلسلة قوية في هذا التوقيت سيمكن ريال مدريد من ترسيخ مكانته في صدارة جدول الترتيب، إضافة إلى وضع حملته في دوري أبطال أوروبا على المسار الصحيح، بهدف بلوغ المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

فقد كان غياب النتائج القوية في السابق هو ما دفع فريق أنشيلوتي إلى خوض دور إقصائي إضافي في أوروبا قبل دور الـ16، بعد أن بدأ بثلاث هزائم في أول خمس جولات.

تشابي يملك الوصفة

تشابي ألونسو يخوض محاولته الثانية لتحقيق سلسلة كبيرة من النتائج الإيجابية، كانت الأولى في كأس العالم للأندية، حيث خرج ريال مدريد بأربع انتصارات متتالية بعد أن تعادل في المباراة الأولى وخسر في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان، وهي الخسارة التي كلفتهم الإقصاء.

أسبوعان ناريان لريال مدريد بعد التوقف الدولي

الآن وفي بداية الموسم الجديد، أصبح تشابي على بُعد فوز واحد فقط من أفضل سلسلة انتصارات له مع ريال مدريد، ويتطلع إلى المستقبل بطموح كبير.

في سعي ريال مدريد لاستعادة سلسلة الانتصارات المكونة من 10 مباريات، سيكون شهر سبتمبر حاسمًا، حيث سيخوض الفريق الملكي ست مباريات: أربع في الدوري الإسباني (أمام ريال سوسيداد، إسبانيول، ليفانتي، وأتلتيكو مدريد)، واثنتان في دوري أبطال أوروبا (ضد أولمبيك مارسيليا وكايرات ألماتي).

الفوز بجميع هذه المباريات سيضع ريال مدريد على أعتاب سلسلة طال انتظارها، وتشابي ألونسو يعرف كيف يحقق ذلك، فقد سبق له أن حقق 14 انتصارًا متتاليًا في جميع البطولات مع باير ليفركوزن خلال موسمهم التاريخي 2023-2024.

كيف تغير أسلوب ريال مدريد مع تشابي ألونسو؟