المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميًا.. تياجو ألكانتارا يبدأ مهمته الجديدة مع برشلونة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:23 م 11/09/2025
هانز فليك وألكانتارا

هانز فليك وألكانتارا- برشلونة

أعلن نادي برشلونة، اليوم الخميس، بدء تياجو ألكانتارا عمله كمدرب مساعد في الجهاز الفني للألماني هانز فليك.

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي إن تياجو ألكانتارا انضم إلى التدريبات كمدرب مساعد للفريق الأول تحت قيادة فليك.

والدته: حذرنا مبابي قبل الرحيل لريال مدريد.. ورونالدو جعله برتغاليًا

وأضاف أن دور ألكانتارا سيشمل المساعدة في الجوانب التكتيكية وإعداد الحصص التدريبية، من بين أمور أخرى، مستفيدًا من خبرته ورؤيته الكروية.

فيما يتعلق بفريق برشلونة، عاد بعض اللاعبين الدوليين يوم الثلاثاء، وانضم إليهم الآن بقية اللاعبين، وهم راشفورد، وكوندي، ورافينيا، وكريستنسن، ورونالد أراوخو، وروني باردجي.

ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وحقق النادي الكتالوني فوزين وتعادل في لقاء آخر في الدوري الإسباني.

طالع ترتيب الدوري الإسباني من هنا

 

برشلونة الدوري الإسباني تياجو ألكانتارا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg