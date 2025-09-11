رسميًا.. تياجو ألكانتارا يبدأ مهمته الجديدة مع برشلونة

أعلن نادي برشلونة، اليوم الخميس، بدء تياجو ألكانتارا عمله كمدرب مساعد في الجهاز الفني للألماني هانز فليك.

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي إن تياجو ألكانتارا انضم إلى التدريبات كمدرب مساعد للفريق الأول تحت قيادة فليك.

وأضاف أن دور ألكانتارا سيشمل المساعدة في الجوانب التكتيكية وإعداد الحصص التدريبية، من بين أمور أخرى، مستفيدًا من خبرته ورؤيته الكروية.

فيما يتعلق بفريق برشلونة، عاد بعض اللاعبين الدوليين يوم الثلاثاء، وانضم إليهم الآن بقية اللاعبين، وهم راشفورد، وكوندي، ورافينيا، وكريستنسن، ورونالد أراوخو، وروني باردجي.

ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وحقق النادي الكتالوني فوزين وتعادل في لقاء آخر في الدوري الإسباني.

