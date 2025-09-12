المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
لامين يامال يتحدث عن... بدايته مع برشلونة.. توبيخ والدته.. وطعن والده

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:16 ص 12/09/2025
لامين يامال

لامين يامال

تحدث لامين يامال نجم نادي برشلونة، عن توبيخ والدته بسبب الدراسة وطعن والده، وبدايته مع النادي الكتالوني.

وظهر لامين يامال لأول مرة مع برشلونة في موسم 2022/2023.

وقال لامين يامال في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "خلال التدريب مع فريق الشباب، طلب مني المدرب الانضمام للفريق الأول. لعبنا مباراة قصيرة معهم وسجلت هدفين. سألني أوسكار، شقيق تشافي، كيف يُمكنني ألا ألعب رغم أنني كنت هادئًا. وبعد فترة وجيزة، استدعوني. في البداية، استُدعيت لمباراة واحدة ولم ألعب؛ وفي المباراة التالية، شاركت لأول مرة ضد ريال بيتيس".

حقتت لأمي ما تتمناه

وأضاف: "سألتها عن المنطقة وأخبرتها أنها ما تريد، الآن أرى ابتسامة أمي، جئنا من شقة حيث كان المطبخ وغرفة النوم في مكان واحد، أرى أمي سعيدة الآن، أن يحظى أخي بالطفولة التي كنت أتمناها هو ما يجعلني أسعد، والدي مطمئن في منزله، وأمي لها ما تريد، إنها ملكتي، كل ما أرغب فيه، هي كل ما يتمناه الطفل".

وتابع: "كان دائمًا تريدني أن أدرس، وكانت تخبرني أنه إن لم أفعل، فلن يسمح لي باللعب، إلى أن جاء يوم، وأنا في لا ماسيا، وقلت لها: "أمي، سأذهب إلى المدرسة، لكنني لن أفعل شيئًا، سأستعد لتدريبات ما بعد الظهر، سألتني عما كنتُ أقوله، وما الذي أخذته، قلتُ لها إنني لو ركزتُ، لأصبحتُ لاعب كرة قدم، استمرت في توبيخي كل يوم لأنها تريدني أدرس، حتى أنه وبختني حتى يوم ظهوري الأول لأنها قالت عليّ الدراسة، ولكن جاءت لحظة فهمتني فيها، كان حلمي، وسعيتُ لتحقيقه".

وأتم: "كنت في السيارة عائدًا من شراء الملابس، كان ابن عمي يقودني، اتصل بي وأخبرني بالأمر، بدأت أتلقى المزيد من الاتصالات، كنت طفلًا، وأول ما أردت فعله هو النزول من السيارة والتوجه إلى المحطة للوصول إلى ماتارو والإطلاع على الوضع، لم يسمحوا لي بالخروج، أخذوني إلى المنزل واحتجزوني، وفي اليوم التالي، ذهبت إلى التدريب وتحدثت مع والدي، الذي أخبرني أن كل شيء على ما يرام، ذهبت لرؤيته في المستشفى، وهدأ كل شيء".

لامين يامال: أحلم بالفوز بالكرة الذهبية أكثر من مرة واحدة

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة لامين يامال

أخبار تهمك

