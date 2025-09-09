أكد لامين يامال لاعب نادي برشلونة الإسباني، أنه يحلم بالفوز بجائزة الكرة الذهبية أكثر من مرة.

ويعتبر لامين يامال أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025 بجانب عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان ومحمد صلاح لاعب ليفربول.

تصريحات لامين يامال

وقال لامين يامال في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قلتُ لأصدقائي لا أحلم بالفوز بجائزة الكرة الذهبية مرة واحدة، بل أحلم بالفوز بالعديد منها".

وأضاف: "أنا لاعب قادر على تحقيق ذلك، وإن لم أحققه فذلك لأنني لم أُحسن التصرف أو لم أرغب في ذلك".

وأتم لاعب برشلونة: "أحلم بالفوز بالعديد من الجوائز، ويوم وصولي إلى ذلك سأكون سعيدًا جدًا، لكنني أريد مواصلة الفوز بالمزيد مع فريقي".

وخاض لامين يامال إجمالي 55 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي، سجل خلالهم 18 هدفاً وصنع 25 آخرين.