بعشرة لاعبين.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب أمام سوسيداد بالدوري الإسباني

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:16 م 13/09/2025
انتزع فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا خارج ملعبه، أمام مضيفه ريال سوسيداد، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم باستاد أنويتا، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

مبابي يصنع ويسجل في انتصار ريال مدريد

وتقدم ريال مدريد بعد هفوة من مدافع ريال سوسيداد، الذي أعاد الكرة بصورة قصيرة نحو مرماه، ليخطفها كيليان مبابي في الدقيقة 12، ويسدد الكرة بقوة في الشباك.

وتعرض ريال مدريد لضربة موجعة، بطرد مدافعه ديان هويسين، في الدقيقة 32، بعدما أعاق لاعب أصحاب الأرض، ليمنحه الحكم البطاقة الحمراء، لكونه حرم مهاجم سوسيداد من الانفراد بالحارس تيبو كورتوا.

الـVAR لم يتدخل.. انقسام في الصحف الإسبانية على طرد هويسين مع ريال مدريد

وأكمل ريال مدريد اللقاء بعشر لاعبين، لكنه نجح في تعزيز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 44، عن طريق التركي أردا جولر، بعد مجهود فردي من زميله كيليان مبابي، الذي صنع الهدف بعرضية أرضية متقنة.

وقلص ميكيل أويارزابال الفارق لصالح ريال سوسيداد في الدقيقة 56، من ركلة جزاء، احتسبها الحكم عقب لمسة يد على داني كارفاخال.

ريال مدريد في صدارة الليجا بالعلامة الكاملة

ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الانتصار إلى 12 نقطة، ليتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بالعلامة الكاملة، بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي.

وفي المقابل تجمد رصيد ريال سوسيداد عند نقطتين فقط، في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الليجا.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد ريال سوسيداد مبابي

