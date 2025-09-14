سيخوض برشلونة مرة أخرى مباراة رسمية على أرضه، لكن على غير المعتاد، ستكون في ملعب "يوهان كرويف" وليس في "مونتجويك"، وذلك في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني أمام فالنسيا.

وبعد الكثير من الجدل والنقاش، تُظهر الأرقام أن هانسي فليك يحقق نتائج جيدة على أرضه، لكنه يكون أفضل قليلًا خارج الديار، وهذا يضمن الأهداف.

خاض برشلونة بقيادة فليك 28 مباراة على أرضه الموسم الماضي: 19 في الدوري الإسباني، و7 في دوري أبطال أوروبا، واثنتين في كأس ملك إسبانيا.

لم يخض أي مباراة في كأس السوبر إذ لا يزال يُقام في السعودية، الحصيلة كانت 20 انتصارًا و4 تعادلات، أما الهزائم الأربع فجاءت جميعها في الدوري، وكانت أقل بواحدة مقارنة بالمباريات خارج الديار (بما في ذلك الملاعب المحايدة).

أرقام لافتة للأنظار

أرقام التسجيل لافتة للنظر، إذ يبلغ متوسط أهداف برشلونة على أرضه ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة أمام جماهيره، فقد سُجل ما لا يقل عن 85 هدفًا في ثلاث بطولات: الدوري الإسباني (52)، دوري أبطال أوروبا (24)، وكأس الملك (9).

في المقابل، استقبل الفريق أكثر من هدف في المباراة الواحدة، بمجموع 32 هدفًا: الدوري الإسباني (20)، دوري أبطال أوروبا (7)، وكأس الملك (5).

هذه أرقام غير عادية، إذ إن الـ72 هدفًا التي استقبلها الفريق تُعد ثالث أعلى حصيلة حتى الآن في القرن الحادي والعشرين.

في الدوري الإسباني، من أصل 57 نقطة ممكنة، حصد برشلونة 43 نقطة، أي بنسبة فوز بلغت 75.43%، وهي أقل من نسبة الفوز خارج الأرض التي وصلت إلى 78.94%.

وعلى صعيد جميع البطولات، شكّلت الانتصارات على أرض الفريق 71.41% من مجموع الانتصارات، وترتفع النسبة إلى 85% في المباريات التي لم يُهزم فيها.

أما خارج الأرض، فبلغت نسبة الانتصارات 75%، و84.37% في المباريات دون خسارة.

جدول مباريات اليوم