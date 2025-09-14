حقق رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، ثنائي هجوم برشلونة، رقما تاريخيا بعد تسجيلهما معا 4 أهداف في اكتساح فالنسيا.

برشلونة حقق فوزا عريضا على ضيفه فالنسيا 6-0 أمس الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

رقم تاريخي لثنائي برشلونة

رافينيا دخل بديلا في بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل الهدفين الثاني في الدقيقة 53، والرابع (ق 66).

كذلك دخل ليفاندوفسكي بديلا في الدقيقة 68، وأحرز الهدفين الخامس (ق 76) والسادس (ق 86).

وفقا لحساب "مستر تشيب" الإسباني المتخصص في الإحصائيات على منصة "إكس"، فإن هذه هي أول مرة في تاريخ الدوري الإسباني التي يسجل فيها لاعبان من نفس الفريق ثنائية بعد دخولهما كبديلين في المباراة ذاتها.

على جانب آخر، سجل فيرمين لوبيز ثنائية أيضا في الفوز على فالنسيا، بإحرازه الهدفين الأول والثالث، لتصبح أول مباراة في الليجا تشهد تسجيل 3 لاعبين من برشلونة ثنائية منذ أن تحقق نفس الأمر ضد أوساسونا في 2017 (أندريه جوميز وليونيل ميسي وباكو ألكاسير).

جدير بالذكر أن آخر 3 مباريات في الدوري الإسباني استقبل فيها فالنسيا 6 أهداف أو أكثر خارج أرضه كانت أمام برشلونة، (6-0 في عام 2008 و7-1 في 2025).

ولم يستقبل فالنسيا 6 أهداف أو أكثر خارج أرضه في الدوري الإسباني ضد منافس آخر غير برشلونة منذ 12 أبريل 1998، عندما خسر بنتيجة 6-0 على سالامانكا.

