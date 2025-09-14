المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
في ليلة اكتساح فالنسيا.. ليفاندوفسكي ورافينيا يكتبان التاريخ مع برشلونة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:16 ص 15/09/2025
برشلونة

ليفاندوفسكي ورافينيا

حقق رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، ثنائي هجوم برشلونة، رقما تاريخيا بعد تسجيلهما معا 4 أهداف في اكتساح فالنسيا.

برشلونة حقق فوزا عريضا على ضيفه فالنسيا 6-0 أمس الأحد، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

رقم تاريخي لثنائي برشلونة

رافينيا دخل بديلا في بداية الشوط الثاني، قبل أن يسجل الهدفين الثاني في الدقيقة 53، والرابع (ق 66).

كذلك دخل ليفاندوفسكي بديلا في الدقيقة 68، وأحرز الهدفين الخامس (ق 76) والسادس (ق 86).

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

وفقا لحساب "مستر تشيب" الإسباني المتخصص في الإحصائيات على منصة "إكس"، فإن هذه هي أول مرة في تاريخ الدوري الإسباني التي يسجل فيها لاعبان من نفس الفريق ثنائية بعد دخولهما كبديلين في المباراة ذاتها.

على جانب آخر، سجل فيرمين لوبيز ثنائية أيضا في الفوز على فالنسيا، بإحرازه الهدفين الأول والثالث، لتصبح أول مباراة في الليجا تشهد تسجيل 3 لاعبين من برشلونة ثنائية منذ أن تحقق نفس الأمر ضد أوساسونا في 2017 (أندريه جوميز وليونيل ميسي وباكو ألكاسير).

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني من هنا

جدير بالذكر أن آخر 3 مباريات في الدوري الإسباني استقبل فيها فالنسيا 6 أهداف أو أكثر خارج أرضه كانت أمام برشلونة، (6-0 في عام 2008 و7-1 في 2025).

ولم يستقبل فالنسيا 6 أهداف أو أكثر خارج أرضه في الدوري الإسباني ضد منافس آخر غير برشلونة منذ 12 أبريل 1998، عندما خسر بنتيجة 6-0 على سالامانكا.

برشلونة الدوري الإسباني روبرت ليفاندوفسكي

