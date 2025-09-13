طرد دين هويسين مدافع ريال مدريد أشعل أجواء ملعب "ريالي أرينا" معقل ريال سوسيداد وحوّله إلى ساحة جنون، حيث بدأ المشجعون يحلمون بالانقضاض على المنافس، إلى أن جاء كيليان مبابي لاعب النادي الملكي بلمسة عبقرية جديدة أسكتت المدرجات.

وفاز ريال مدريد على نظيره ريال سوسيداد بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وبعيداً عن إحباط معنويات لاعبي ريال مدريد، وهو ما كان سيجعل تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق يبالغ في حماية مرماه، أظهر رجال تشابي ألونسو هدوء في التعامل مع الكرة، قبل أن يحسم الفرنسي الموقف بجودته الفردية وتفاهمه مع أردا جولر، ليحسم الشوط الأول من المباراة بثنائية نظيفة.

كل تمريرة، وكل انطلاقة، وكل تبادل بينهما يعكس رابطاً لا يتوقف عن النمو، فهما معاً يبدوان وكأنهما يفهمان بعضهما دون الحاجة إلى الكلام، يتوقعان تحركات بعضهما البعض، وذلك التفاهم يظهر في كل لقطة، وهو قادر على رفع معنويات فريق يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32.

إنها كيمياء واضحة تواصل منح النتائج لريال مدريد، ولم يستغرق تشابي ألونسو وقتاً طويلاً ليدركها بعدما سلّم مفاتيح اللعب للموهبة التركية.

مبابي بتدفقه الهجومي الذي لا يمكن إيقافه وغريزته التهديفية، وجد في جولر شريكاً قادراً على قراءة كل مساحة وكل حركة، وتحويل تمريرة تبدو بسيطة إلى فرصة تهديفية.

أما صاحب القميص رقم 15 فقد أظهر نضجاً مفاجئاً، إذ لا يقتصر دوره على صناعة الأهداف، بل ينظم اللعب، ويتوقع هجمات الخصم، ويعرف متى يسرّع وتيرة اللعب ومتى يُبقي الكرة تدور بهدوء.

وهكذا، أصبح تمرير مبابي الكرة لزميله جولر في كرة الهدف الثاني أمام ريال سوسيداد، رابع تمريرة حاسمة يتقاسمها الثنائي.

الأولى من جولر إلى مبابي جاءت في كأس العالم للأندية، حيث صنع التركي لزميله كرة عرضية رائعة قابلها صاحب القميص رقم 10 بضربة مقصية مذهلة أمام بروسيا دورتموند الألماني، وكان هذا هو الهدف الأول لمبابي بعد تعافيه من التهاب المعدة والأمعاء الذي أبعده تماماً عن الملاعب، لتبدأ بذلك الشراكة القاتلة ضمن خطة تشابي ألونسو الجديدة.

وفي الودية التي أقيمت في تيرول، قدّم جولر تمريرة أخرى في الليلة التي سجّل فيها كيليان مبابي ثنائية.

ولم نكن بحاجة للانتظار طويلاً للهدف الثالث، ففي الجولة الثانية من الدوري الإسباني أمام ريال أوفييدو، افتتح ريال مدريد التسجيل بنفس الثنائي، أردا جولر مرر ومبابي وقّع على الهدف الأول في الدقيقة 37.

لكن التواصل بينهما كان متبادلاً أيضاً، ففي مواجهة ريال سوسيداد وزّع مبابي هديتين انتهتا بهدفين لأردا جولر، الأول لم يُحتسب بسبب وجود الفرنسي في موقف تسلل، أما الثاني فاحتُسب بعدما بدأه صاحب القميص رقم 10 بلقطة مذهلة أطاح فيها بدفاع ريال سوسيداد تماماً.

