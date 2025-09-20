المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
للعام الثاني على التوالي.. سر الشارات البنفسجية في لقاء ريال مدريد وإسبانيول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:11 م 20/09/2025
ريال مدريد

الشارة البنفسجية على ذراع مبابي

ارتدى اللاعبون في مباراة نادي ريال مدريد وإسبانيول، اليوم السبت، شارات بنفسجية، للعام الثاني على التوالي.

ويلتقي ريال مدريد وإسبانيول على ملعب سانتياجو برنابيو، في مباراة جارية بينهما ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني 2025-2026.

شارات بنفسجية في موقعة ريال مدريد وإسبانيول

ظهر اللاعبون سواءً من ريال مدريد أو إسبانيول بـ"شارات بنفسجية" خلال مباراتهما، اليوم السبت.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، يشير اللون البنفسجي إلى اليوم العالمي لمكافحة مرض الزهايمر، ما يوافق غدًا الأحد 21 سبتمبر.

واختار ريال مدريد وإسبانيول، ارتداء الشارات البنفسجية، تكريمًا ودعمًا لكل من يعاني من هذا المرض العصبي، وفق ما أعلنه كلاهما في بيان رسمي.

يشار إلى أن ريال مدريد وإسبانيول ارتديا الشارات البنفسجية ذاتها في مباراة الدور الأول بالموسم الماضي من منافسات الدوري الإسباني، إذ التقيا أيضًا في 21 سبتمبر 2024.

ترتيب الدوري الإسباني من هنا

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني إسبانيول

أحدث الموضوعات

