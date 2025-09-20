ارتدى اللاعبون في مباراة نادي ريال مدريد وإسبانيول، اليوم السبت، شارات بنفسجية، للعام الثاني على التوالي.

ويلتقي ريال مدريد وإسبانيول على ملعب سانتياجو برنابيو، في مباراة جارية بينهما ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني 2025-2026.

شارات بنفسجية في موقعة ريال مدريد وإسبانيول

ظهر اللاعبون سواءً من ريال مدريد أو إسبانيول بـ"شارات بنفسجية" خلال مباراتهما، اليوم السبت.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، يشير اللون البنفسجي إلى اليوم العالمي لمكافحة مرض الزهايمر، ما يوافق غدًا الأحد 21 سبتمبر.

واختار ريال مدريد وإسبانيول، ارتداء الشارات البنفسجية، تكريمًا ودعمًا لكل من يعاني من هذا المرض العصبي، وفق ما أعلنه كلاهما في بيان رسمي.

يشار إلى أن ريال مدريد وإسبانيول ارتديا الشارات البنفسجية ذاتها في مباراة الدور الأول بالموسم الماضي من منافسات الدوري الإسباني، إذ التقيا أيضًا في 21 سبتمبر 2024.

