حقق برشلونة فوزًا ثمينًا على ضيفه خيتافي بثلاثية نظيفة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليواصل مطاردة غريمه ريال مدريد في سباق الصدارة.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 13 نقطة تحت قيادة مدربه هانز فليك، ليحتل المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر بـ15 نقطة.

وجاء فياريال وإسبانيول في المركزين الثالث والرابع برصيد 10 نقاط لكل منهما، بينما واصل إلتشي وريال بيتيس وأتلتيك بلباو الزحف نحو المربع الذهبي بعد وصول كل منهم إلى 9 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت فرق مثل أتلتيكو مدريد (6 نقاط) وإشبيلية (7 نقاط) في جدول الترتيب، فيما يقبع ريال أوفييدو في المركز الـ17 برصيد 3 نقاط فقط، بينما يظل جيرونا في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

بهذه النتائج، يشتعل صراع الصدارة مبكرًا بين ريال مدريد وبرشلونة، وسط منافسة قوية من أندية الوسط التي تسعى لمزاحمة الكبار.