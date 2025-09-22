المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برشلونة يواصل مطاردة ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:30 ص 22/09/2025
برشلونة وإنتر

برشلونة

حقق برشلونة فوزًا ثمينًا على ضيفه خيتافي بثلاثية نظيفة، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليواصل مطاردة غريمه ريال مدريد في سباق الصدارة.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 13 نقطة تحت قيادة مدربه هانز فليك، ليحتل المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر بـ15 نقطة.

وجاء فياريال وإسبانيول في المركزين الثالث والرابع برصيد 10 نقاط لكل منهما، بينما واصل إلتشي وريال بيتيس وأتلتيك بلباو الزحف نحو المربع الذهبي بعد وصول كل منهم إلى 9 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت فرق مثل أتلتيكو مدريد (6 نقاط) وإشبيلية (7 نقاط) في جدول الترتيب، فيما يقبع ريال أوفييدو في المركز الـ17 برصيد 3 نقاط فقط، بينما يظل جيرونا في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

بهذه النتائج، يشتعل صراع الصدارة مبكرًا بين ريال مدريد وبرشلونة، وسط منافسة قوية من أندية الوسط التي تسعى لمزاحمة الكبار.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

