وجه لامين يامال نجم نادي برشلونة رسالة عبر حسابه على "إنستجرام" بعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025، مهنئًا عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان.

وتوج ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية 2025، بينما حل لامين يامال في المركز الثاني.

وكتب يامال: "خطة الله مثالية، عليك أن تتسلق لتصل إلى القمة، سعيد بجائزة كوبا للمرة الثانية، وأهنئ عثمان ديمبيلي على الجائزة وعلى الموسم الرائع".

جائزة كوبا.. يامال أفضل لاعب شاب في العالم

حصد الإسباني لامين يامال من برشلونة، جائزة كوبا، عن أفضل لاعب شاب في العالم 2025.

وتفوق يامال على كل من أيوب بوعدي وكوبارسي وإستيفاو وهويسين ولويس إسكيلي ورودريجو مورا وجواو نيفيز وكينان يلديز وديزيري دوي.

وكان يامال آخر من توج بجائزة أفضل لاعب شاب بالعالم في 2024، ليحافظ عليها للعام الثاني على التوالي.

