كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

1 2
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

رسالة إلى ديمبيلي.. ماذا قال لامين يامال بعد خسارة الكرة الذهبية 2025؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:37 م 23/09/2025
لامين يامال

لامين يامال

وجه لامين يامال نجم نادي برشلونة رسالة عبر حسابه على "إنستجرام" بعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025، مهنئًا عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان.

وتوج ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية 2025، بينما حل لامين يامال في المركز الثاني.

وكتب يامال: "خطة الله مثالية، عليك أن تتسلق لتصل إلى القمة، سعيد بجائزة كوبا للمرة الثانية، وأهنئ عثمان ديمبيلي على الجائزة وعلى الموسم الرائع".

ديمبيلي وإنريكي وباريس سان جيرمان الأفضل.. جوائز الكرة الذهبية 2025

جائزة كوبا.. يامال أفضل لاعب شاب في العالم

حصد الإسباني لامين يامال من برشلونة، جائزة كوبا، عن أفضل لاعب شاب في العالم 2025.

وتفوق يامال على كل من أيوب بوعدي وكوبارسي وإستيفاو وهويسين ولويس إسكيلي ورودريجو مورا وجواو نيفيز وكينان يلديز وديزيري دوي.

وكان يامال آخر من توج بجائزة أفضل لاعب شاب بالعالم في 2024، ليحافظ عليها للعام الثاني على التوالي.

أول تعليق من ميسي بعد فوز عثمان ديمبيلي بالكرة الذهبية 2025

 

لامين يامال عثمان ديمبلي عثمان ديمبيلي الكره الذهبيه 2025 بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2025 الفائز بالكرة الذهبية 2025 من فاز بالكرة الذهبية 2025 ترتيب البالون دور 2025

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

مباشر
حرس الحدود

حرس الحدود

1 2
الأهلي

الأهلي

45

بداية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
