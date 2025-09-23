المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

1 2
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

2 3
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

0 0
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

0 1
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

0 1
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

0 1
21:30
الاتحاد

الاتحاد

4 تغييرات وشكل جديد للدفاع.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

09:37 م 23/09/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

أعلن الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على نظيره ليفانتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب "الليجا" برصيد 15 نقطة، بينما يقع ليفانتي في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

4 تغييرات وشكل جديد للدفاع

أجرى ألونسو 4 تغييرات على تشكيل فريقه مقارنة بمواجهة إسبانيول الماضية في الليجا، بإشراك كلاً من ديان هويسين وفران جارسيا وداني سيبايوس وأردا جولر بدلاً من إيدير ميليتاو وداني كارفاخال وأوريلين تشواميني وجونزالو جارسيا.

وقرر المدرب الإسباني تغيير شكل دفاع النادي الملكي أمام ليفانتي، حيث يعتمد على ألفارو كاريراس في مركز قلب الدفاع بجانب ديان هويسين، بينما يلعب راؤول أسينسيو في مركز الظهير الأيمن، ويشغل فران جارسيا مركز الظهير الأيمن.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفانتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: راؤول أسينسيو، ديان هويسين، ألفارو كاريراس، فران جارسيا.

خط الوسط: داني سيبايوس، فيدي فالفيردي، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، فرانكو ماستانتونو، كيليان مبابي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أندري لونين، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، إيندريك، رودريجو، أورلين تشواميني، جونزالو جارسيا، براهيم دياز، دانييل خيمينيز.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني ليفانتي الليجا

مباشر
ليفانتي

ليفانتي

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

10

نقلات بين لاعبي ريال مدريد وسط الملعب ومحاولات توغل داخل منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أهلي جدة

أهلي جدة

1 2
بيراميدز

بيراميدز

66

فرانك كيسيه سدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس أحمد الشناوي يتعملق ويتصدى للكرة ببراعة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
