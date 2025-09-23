أعلن الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على نظيره ليفانتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب "الليجا" برصيد 15 نقطة، بينما يقع ليفانتي في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

4 تغييرات وشكل جديد للدفاع

أجرى ألونسو 4 تغييرات على تشكيل فريقه مقارنة بمواجهة إسبانيول الماضية في الليجا، بإشراك كلاً من ديان هويسين وفران جارسيا وداني سيبايوس وأردا جولر بدلاً من إيدير ميليتاو وداني كارفاخال وأوريلين تشواميني وجونزالو جارسيا.

وقرر المدرب الإسباني تغيير شكل دفاع النادي الملكي أمام ليفانتي، حيث يعتمد على ألفارو كاريراس في مركز قلب الدفاع بجانب ديان هويسين، بينما يلعب راؤول أسينسيو في مركز الظهير الأيمن، ويشغل فران جارسيا مركز الظهير الأيمن.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفانتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: راؤول أسينسيو، ديان هويسين، ألفارو كاريراس، فران جارسيا.

خط الوسط: داني سيبايوس، فيدي فالفيردي، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، فرانكو ماستانتونو، كيليان مبابي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أندري لونين، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، إيندريك، رودريجو، أورلين تشواميني، جونزالو جارسيا، براهيم دياز، دانييل خيمينيز.