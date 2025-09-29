كشفت رابطة الدوري الإسباني، عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في المسابقة عن شهر سبتمبر، بعد منافسة قوية جمعت بين إيدير سارابيا (إلتشي) وتشابي ألونسو (ريال مدريد) وهانسي فليك (برشلونة).

ويتم اختيار الفائز بجائزة أفضل مدرب في الشهر بالدوري الإسباني، عن طريق التصويت.

أفضل مدرب في شهر سبتمبر

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، فوز إيدير سارابيا المدير الفني لنادي إلتشي، بجائزة أفضل مدرب في المسابقة عن شهر سبتمبر، بعد أن قاد فريقه للتواجد في المركز الرابع في جدول الترتيب.

ويحتل إلتشي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث لم يتعرض الفريق للخسارة بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة، إذ حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 4 مناسبات.

وحقق إلتشي تحت قيادة سارابيا خلال شهر سبتمبر، تعادلين وانتصارين، إذ بدأ بتعادل خارج الديار بنتيجة 2-2 أمام إشبيلية، ثم فاز بصعوبة على ريال أوفييدو بهدف نظيف.

وتعادل إلتشي مع أوساسونا 1-1 في ملعب إل سادار، قبل أن يُسقط سيلتا فيجو بنتيجة 2-1 على أرضه.

وتعد جائزة مدرب الشهر هي الأولى التي يحصل عليها سارابيا، خلال مسيرته في الدوري الإسباني بعد تفوقه على تشابي ألونسو وهانسي فليك.