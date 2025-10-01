ألفاريز يوضح موقفه من الانتقال إلى برشلونة

أوضح الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب فريق أتلتيكو مدريد، موقفه من الانتقال إلى صفوف برشلونة، مؤكدًا أن تركيزه في الوقت الحالي مع فريقه العاصمي.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت النجم الأرجنتيني بالانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل، إلا أن اللاعب كان له رأي مختلف ليحسم الأمر.

وقال ألفاريز في تصريحات إعلامية عقب الفوز على آينتراخت فرانكفورت: "دائمًا ما يكون هناك حديث، لكن الموسم ما زال في بدايته، وربما انطلق الموسم الآن".

وأضاف: "تركيزي على التحسن يومًا بعد يوم، ما يشغل بالي حاليًا هو الفوز والتحسن مع أتلتيكو مدريد، وكل ما يتردد عبر السوشيال ميديا لا يهمني".

وبدأ نادي أتلتيكو مدريد في استعادة الثقة من حيث الانتصارات بعد الفوز على ريال مدريد بنتيجة 5-2، ثم الفوز على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1.

وكان ألفاريز قد انتقل إلى أتلتيكو مدريد في صيف 2024 قادمًا من مانشستر سيتي، حيث يمتلك عقدًا حتى صيف 2030.

وشارك ألفاريز في 11 مباراة مع أتلتيكو مدريد، ليسجل 7 أهداف ويصنع 4 أهداف.