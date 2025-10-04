هناك مباريات تُترك في الذاكرة لأسباب مختلفة، وهذا بالضبط ما يحدث مع مواجهة ريال مدريد ضد فياريال، التي شهدت خلال الثلاثة مواسم الماضية أحداثًا صعبة النسيان.

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره فياريال، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

مباراة ريال مدريد وفياريال، ملطخة بالذكريات السيئة ومجموعة من الأحداث المؤسفة التي جعلت التنافس على أرض الملعب يبدو في الخلفية.

منذ عام 2023 لم تتوقف الأمور غير السارة عن الحدوث في كل مرة يلتقي فيها ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

إصابة كارفاخال الخطيرة

في الموسم الماضي، كانت إصابة كارفاخال الخطيرة هي ما ميّز المباراة، كان ذلك قبل عام وتحديداً في 5 أكتوبر 2024، عندما التقى ريال مدريد وفياريال على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

جاءت إصابة الظهير المؤسفة في آخر لحظة من المباراة، عندما حاول تشتيت كرة من ييريمي بينو، فتشابكت ساقه اليمنى مع ساق الخصم وسقط أرضًا بشكل مؤلم.

صرخات كارفاخال من شدة الألم أخمدت أجواء ملعب سانتياجو برنابيو، بدا مدى خطورة الإصابة واضحًا منذ البداية، وتحققت أسوأ المخاوف في النهاية.

جاء التقرير الطبي صارمًا: تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتمزق في الرباط الجانبي الخارجي، وتمزق في وتر الركبة الخلفي في ساقه اليمنى، واستدعى ذلك غيابه عن الملاعب لمدة 275 يومًا.

وسيغيب الظهير الأيمن عن مواجهة ريال مدريد وفياريال الجديدة بسبب الإصابة، لكنها أقل خطورة بكثير من تلك التي كادت تهدد مسيرته الكروية.

تمزق الرباط الصليبي عند ألابا

في موسم 2023-2024، ضربت حظوظ ريال مدريد السيئة في مواجهة فياريال ديفيد ألابا، بعد وضعية خاطئة لساقه اليسرى أثناء الضغط على جيرارد مورينو في وسط الملعب، انثنت ركبة مدافع ريال مدريد، وكما حدث مع كارفاخال، بدت تعابير ألم ألابا واضحة فورًا، مما استدعى الحذر.

تم استبداله في الدقيقة 33 من المباراة، وغاب عن بقية الموسم بعد تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، وكانت هذه البداية لمعاناة طويلة، إذ اضطر ألابا لإجراء عملية جراحية أخرى بعد عدة أشهر، واستغرق حوالي 400 يوم قبل أن يصبح جاهزًا للعودة إلى الملاعب.

حادثة فالفيردي وباينا

أيضًا في عام 2023 ولكن من موسم 2022-2023، شهدت مباراة ريال مدريد وفياريال في 8 أبريل حادثة مثيرة للجدل، حيث لم تقع هذه الواقعة على أرض الملعب، بل بعد انتهاء المباراة، عندما قام فيدي فالفيردي بتوجيه لكمة لبيني باينا في موقف سيارات سانتياجو برنابيو.

بعد تبادل الخلافات بينهما أثناء المباراة، انتظر لاعب ريال مدريد نظيره باينا في المنطقة المخصصة لحافلة الفريق الزائر وحدث الاعتداء، ووصلت الواقعة إلى المحاكم بعد أن قدم باينا شكوى ضد لاعب ريال مدريد، لكن القضية تم رفضها بعد عدة أشهر بسبب نقص الأدلة.

وبالمثل تنازلت لجنة المسابقات عن توقيع أي عقوبة على فالفيردي، وأغلقت اللجنة القضية وقبلت بالحجج التي قدمها ريال مدريد ومحامو اللاعب الذين طلبوا إعفاء لاعب ريال مدريد من العقوبة بناءً على قرار محكمة التحقيقات في مدريد بإغلاق القضية.