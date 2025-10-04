المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فليك: الجميع حزين بعد الخسارة ضد باريس سان جيرمان.. والضغط جزء من عقلية الفريق

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

02:05 م 04/10/2025
فليك

هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة

تحدث المدرب الألماني هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن مباراة الفريق المرتقبة أمام إشبيلية، بالإضافة إلى المستوى الذي ظهر به أمام باريس سان جيرمان في اللقاء الذي جمعهما في دوري أبطال أوروبا.

ويضرب برشلونة موعدًا مع إشبيلية غدًا الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني، ويسعى النادي الكاتالوني للعودة إلى الانتصارات واستعادة ثقة جماهيره بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

تصريحات هانسي فليك

استهل هانسي فليك، مدرب برشلونة، حديثه في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلًا: "مارك بيرنال غير جاهز للعب دقائق كثيرة في الوقت الحالي، ولا يستطيع خوض عدد كبير من الدقائق، فهو يأتي من إصابة خطيرة أبعدته لأكثر من عام".

وتابع الحديث عن بيرنال: "هو ليس في كامل لياقته بعد، ولا في المستوى البدني الذي كان عليه قبل الإصابة، يجب على الاتحاد أن يكون حذرًا وأن يعتني به".

وانتقل للحديث عن التغييرات في فترات التوقف الدولي في العام المقبل: "ليس لدي رأي في هذا الشأن، لا علاقة له بأهدافي، لا أعلم إن كان سيكون أمرًا جيدًا أم لا، ربما يكون مفيدًا للاتحاد أن يمتلك لاعبيه لفترة أطول، لكن ليس لدي رأي محدد".

وقال فليك عن الخسارة أمام باريس سان جيرمان: "مباراة إشبيلية مهمة جدًا، ونريد أن نحصد النقاط الـ3، الجميع حزين بعد الخسارة، علينا أن نكون أكثر ذكاءً وحنكة، يجب أن نتعلم، وسنفعل ذلك".

وواصل فليك بخصوص أسلوبه: "فكرتنا في الضغط أساسية جدًا، إنها جزء من عقلية الفريق وعلينا القيام بذلك دائمًا، إذا لم يكن هناك ضغط على حامل الكرة، فلا يمكن للخط الخلفي أن يتقدم كثيرًا".

واستكمل: "لقد تحسّنا في المباريات الأخيرة، لكن علينا مواصلة العمل والتدريب على ذلك، لم نصل إلى النهاية بعد، يجب أن نستمر".

وواصل: "الجميع لديه رغبة كبيرة في الفوز بكل الألقاب، لكن المهم ألا يركّز كل شخص على نفسه فقط. هذا ما نريده، نريد مشاركة الجميع والتزامهم ونحتاج إلى احترام هذا الفريق".

وأتم حديثه: "أنا ممتن لما رأيته بعد فترة التوقف الأخيرة، فالموقف كان إيجابيًا، والتدريبات كانت جيدة، يمكن ملاحظة أننا نؤمن بما نقوم به، الخسارة أمام باريس سان جيرمان ممكنة، فهو فريق رائع، لكن يجب أن نواصل العمل".

مباراة برشلونة القادمة
