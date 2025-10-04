قدم نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، لقطة إنسانية رائعة، بعدما حرص على دعم القضية الفلسطينية، قبل مواجهته مع ريال مايوركا، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

تكريم وتحية.. ملعب سان ماميس يحتضن اللاجئين الفلسطينيين

وحرص فريق أتلتيك بيلباو على تكريم مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين في إقليم الباسك، قبل انطلاق لقاء ريال مايوركا.

وتفاعلت جماهير أتلتيك بيلباو مع تلك اللقطة، حيث وقفت لتحية اللاجئين، ورفعت علم فلسطين في المدرجات، وسط تصفيق حار من الحضور.

كما ظهر نجوم فريق أتلتيك بيلباو بقيادة إيناكي ويليامز، وهم يستقبلون اللاجئين الفلسطينيين داخل أرضية الملعب، والذي بلغ عددهم 11.

وظهر على رأس اللاجئين الفلسطينيين في ملعب سان ماميس، هني ثلجية قائدة المنتخب الفلسطيني السابقة.

وكان نادي أتلتيك بيلباو قد انتصر على حساب ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف، ليصعد للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وحصرت جماهير أتلتيك بيلباو من قبل على إظهار دعمها للشعب الفلسطيني، قبل مواجهة الفريق الماضية ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الأوروبي.