الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

0 0
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

كأس العالم تحت 20 عاما
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

0 0
23:00
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

الدوري التركي
جالاتا سراي

جالاتا سراي

1 1
20:00
بشكتاش

بشكتاش

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 0
20:00
نانت

نانت

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

2 1
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

0 3
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

لقطة إنسانية.. أتلتيك بيلباو يدعم القضية الفلسطينية بتكريم اللاجئين

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:44 م 04/10/2025
تكريم اللاجئين الفلسطينيين قبل مباراة بيلباو

تكريم اللاجئين الفلسطينيين قبل مباراة بيلباو ومايوركا

قدم نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، لقطة إنسانية رائعة، بعدما حرص على دعم القضية الفلسطينية، قبل مواجهته مع ريال مايوركا، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز. 

تكريم وتحية.. ملعب سان ماميس يحتضن اللاجئين الفلسطينيين

وحرص فريق أتلتيك بيلباو على تكريم مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين في إقليم الباسك، قبل انطلاق لقاء ريال مايوركا. 

وتفاعلت جماهير أتلتيك بيلباو مع تلك اللقطة، حيث وقفت لتحية اللاجئين، ورفعت علم فلسطين في المدرجات، وسط تصفيق حار من الحضور. 

كما ظهر نجوم فريق أتلتيك بيلباو بقيادة إيناكي ويليامز، وهم يستقبلون اللاجئين الفلسطينيين داخل أرضية الملعب، والذي بلغ عددهم 11. 

وظهر على رأس اللاجئين الفلسطينيين في ملعب سان ماميس، هني ثلجية قائدة المنتخب الفلسطيني السابقة. 

وكان نادي أتلتيك بيلباو قد انتصر على حساب ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف، ليصعد للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وحصرت جماهير أتلتيك بيلباو من قبل على إظهار دعمها للشعب الفلسطيني، قبل مواجهة الفريق الماضية ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الأوروبي.

مباراة أتلتيك بلباو القادمة
فلسطين أتلتيك بيلباو اللاجئين

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

