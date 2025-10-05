المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

0 0
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

تشكيل برشلونة.. بديل لامين يامال.. وتغيير دفاعي ضد إشبيلية في الليجا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:27 م 05/10/2025
برشلونة

لاعبو فريق برشلونة

أعلن الألماني هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق إشبيلية، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة إشبيلية ضد برشلونة، تنطلق بحلول الساعة 5:15 مساء اليوم الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، لحساب الجولة الثامنة من الليجا.

برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد إشبيلية بالمركز العاشر برصيد 10 نقاط.

تشكيل برشلونة

ويشهد تشكيل برشلونة عودة أراوخو لخط الدفاع، بالإضافة إلى تعويض لامين يامال بعد إصابته بدخول روبرت ليفاندوفسكي للقوام الأساسي.

بينما يتواجد فيران توريس في الجناح، ويأتي تشكيل برشلونة الأساسي كما يلي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جيرارد مارتن.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، داني أولمو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي.

دكة البدلاء: إيدير ألاير، بالدي، كريستنسن، كاسادو، بيرنال، إيريك جارسيا، درو، روني، فرنانديز، كوشين.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني إشبيلية

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

مباشر
اشبيلية

اشبيلية

0 0
برشلونة

برشلونة

8

عرضية لصالح اشبيلية تصطدم في قدم مدافع برشلونة ثم في يده والحكم يشير بمواصلة اللعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
