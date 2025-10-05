أعلن الألماني هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق إشبيلية، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة إشبيلية ضد برشلونة، تنطلق بحلول الساعة 5:15 مساء اليوم الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، لحساب الجولة الثامنة من الليجا.

برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد إشبيلية بالمركز العاشر برصيد 10 نقاط.

تشكيل برشلونة

ويشهد تشكيل برشلونة عودة أراوخو لخط الدفاع، بالإضافة إلى تعويض لامين يامال بعد إصابته بدخول روبرت ليفاندوفسكي للقوام الأساسي.

بينما يتواجد فيران توريس في الجناح، ويأتي تشكيل برشلونة الأساسي كما يلي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جيرارد مارتن.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، داني أولمو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي.

دكة البدلاء: إيدير ألاير، بالدي، كريستنسن، كاسادو، بيرنال، إيريك جارسيا، درو، روني، فرنانديز، كوشين.