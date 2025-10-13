تقارير: ريال مدريد يحدد خليفة تيبو كورتوا

بدأ نادي ريال مدريد، العمل على حقبة ما بعد تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الحالي.

وينتهي عقد كورتوا الحالي مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل 2027.

ويرغب نادي ريال مدريد، في تأمين مركز حراسة المرمى بشكل مبكر، في ظل تقدم تيبو كورتوا في العمر.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن ريال مدريد حدد خليفة كورتوا في حراسة المرمى في حال تم الاستقرار على رحيل الحارس البلجيكي.

وأوضح التقرير، أن خليفة كورتوا هو الشاب فران جونزاليس حارس مرمى ريال مدريد كاستيا (فريق الشباب) بالنادي، والذي ينال استحسان الجميع داخل النادي.

وعلى الرغم من عدم ظهور مع الفريق الأول من ومشاركته مع فريق الشباب، إلا أن أدائه مع منتخب إسبانيا في كأس العالم للشباب جعله محط أنظار لويس لوبيس مدرب حراس المرمى بريال مدريد.

وسبق وأن تدرب فران جونزاليس عدة مرات في الفريق الأول بريال مدريد إبان فترة كارلو أنشيلوتي، لذلك لويس لوبيس يعرفه جيدًا.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن ريال مدريد قد يواجه صعوبات في تجديد عقد كورتوا إذا أراد.

ويرغب ريال مدريد في تجديد عقد كورتوا لمدة موسم وحيد، كما يفعل فلورنتينو بيريز رئيس النادي، مع اللاعبين الذين تخطت أعمارهم 30 عامًا، لكن الحارس البلجيكي يريد عقدًا لمدة 3 سنوات.