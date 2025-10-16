المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

20 55
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

1 0
20:00
الترسانة

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

0 1
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

رئيس برشلونة السابق: بيدري أفضل من لامين يامال

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:28 م 16/10/2025
لامين يامال وبيدري - برشلونة

لامين يامال وبيدري - برشلونة

لم يتردد خوان جاسبارت الرئيس السابق لبرشلونة (بين يوليو 2000 وفبراير 2003) في وصف بيدري بأنه أفضل من لامين يامال.

وقال جاسبارت في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "بالنسبة لي لامين ليس الأفضل في العالم، مع أنه سيكون كذلك مستقبلًا".

وأضاف: "بالنسبة لي بيدري لاعب أفضل بكثير حاليًا".

وأكمل: "لكي تكون الأفضل يجب أن تكون كذلك طوال الـ90 دقيقة".

وقالت صحيفة "موندو" إن أداء بيدري كان رائعًا في بداية الموسم، ويحظى بإشادة واسعة لقدرته على التحكم في مجريات المباريات، سواء مع برشلونة أو مع المنتخب الإسباني، لكنه في أحدث تصويت لجائزة الكرة الذهبية 2025، احتل المركز الحادي عشر، وهو أمرٌ يصعب على معظم الجماهير فهمه.

في المقابل، حل لامين ثانيًا خلف الفائز بالجائزة عثمان ديمبيلي.

وإذا حافظ بيدري على هذا الأداء، فمن المؤكد أنه سيكون ضمن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية العام المقبل، على الرغم من أن كل شيء سيعتمد على نجاحه مع برشلونة وأدائه مع إسبانيا في كأس العالم.

طالع ترتيب الدوري الإسباني من هنا

 

برشلونة الدوري الإسباني بيدري لامين يامال ترتيب الدوري الإسباني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

