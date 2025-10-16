رئيس برشلونة السابق: بيدري أفضل من لامين يامال

لم يتردد خوان جاسبارت الرئيس السابق لبرشلونة (بين يوليو 2000 وفبراير 2003) في وصف بيدري بأنه أفضل من لامين يامال.

وقال جاسبارت في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "بالنسبة لي لامين ليس الأفضل في العالم، مع أنه سيكون كذلك مستقبلًا".

وأضاف: "بالنسبة لي بيدري لاعب أفضل بكثير حاليًا".

وأكمل: "لكي تكون الأفضل يجب أن تكون كذلك طوال الـ90 دقيقة".

وقالت صحيفة "موندو" إن أداء بيدري كان رائعًا في بداية الموسم، ويحظى بإشادة واسعة لقدرته على التحكم في مجريات المباريات، سواء مع برشلونة أو مع المنتخب الإسباني، لكنه في أحدث تصويت لجائزة الكرة الذهبية 2025، احتل المركز الحادي عشر، وهو أمرٌ يصعب على معظم الجماهير فهمه.

في المقابل، حل لامين ثانيًا خلف الفائز بالجائزة عثمان ديمبيلي.

وإذا حافظ بيدري على هذا الأداء، فمن المؤكد أنه سيكون ضمن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية العام المقبل، على الرغم من أن كل شيء سيعتمد على نجاحه مع برشلونة وأدائه مع إسبانيا في كأس العالم.

