عاد إسبانيول بفوز ثمين من ملعب ريال أوفييدو، الذي يضم المصري هيثم حسن، في الدوري الإسباني.

إسبانيول هزم مضيفه أوفييدو 2-0، مساء الجمعة، في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة مشاركة هيثم حسن أساسيا مع أوفييدو، وهي مشاركته التاسعة في الليجا هذا الموسم، قبل خروجه في الدقيقة 65.

وبعد شوط أول سلبي، افتتح الضيوف التسجيل عن طريق كيكي جارسيا في الدقيقة 74، وأضاف بيري ميلا هدفا ثانيا (ق 82).

بهذا الفوز يتقدم الفريق الكتالوني مؤقتا إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما ارتفع رصيده إلى 15 نقطة.

بينما توقف رصيد أوفييدو، الصاعد حديثا، عند 6 نقاط، ليتراجع إلى المركز الـ18، أول مراكز الهبوط.

تفاصيل المباراة

الدقيقة 1: الحكم يطلق صافرة بداية المباراة.

الدقيقة 1: اللاعبون لا يلمسون الكرة لمدة 15 ثانية في بداية المباراة، اعتراضا على قرار نقل مباراة فياريال وبرشلونة إلى مدينة ميامي الأمريكية. طالع التفاصيل من هنا

الدقيقة 5: عرضية من هيثم حسن لكن يتصدى لها دفاع إسبانيول.

الدقيقة 19: محاولة جديدة من هيثم حسن، أرسل عرضية إلى داخل منطقة جزاء إسبانيول لكن ماركو ديميتروفيتش تصدى لها.

الدقيقة 30: استمرار التعادل السلبي بعد مرور نصف ساعة.

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 51: فرصة خطيرة لإسبانيول نجح دفاع أصحاب الأرض في إبعادها إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 65: خروج هيثم حسن ودخول زميله جوسيب بريكالو.

الدقيقة 74: إسبانيول يفتتح التسجيل عن طريق كيكي جارسيا.

الدقيقة 82: هدف ثان للضيوف عن طريق بيري ميلا.

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 7 دقائق وقتا بدل ضائع.

نهاية المباراة بفوز إسبانيول.